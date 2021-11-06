Сегодня 78 годовщина освобождения Киева от нацистов
Знамените фото увольнения Киева 1943 года. Фото из открытых источников
6 ноября 1943 года войны советские войска освободили Киеве от нацистских оккупантов.
По случаю 78-й годовщины освобождения города от нацистов в Киеве во всех районах возложили цветы к военным обелискам и монументам, а также помогли Неизвестного солдата в парке Славы и почтили минутой.
Желание Верховного главнокомандующего вооруженными силами СССР Иосифа Сталина освободить столицу УССР к очередной годовщине «Октябрьской революции» стоило жизни 417 тысячам бойцов Красной армии.
7 фактов об оккупации и освобождении Киева 1) Оккупация города продолжалась 778 дней.
2) За войну город потерял десятки зданий, был взорван Крещатик, все мосты и Успенский собор в Лавре.
3) Операция по освобождению Киева продолжалась более трех месяцев.
4) Штурм Киева начался утром 3 ноября 1943 года. Танкисты 3-й гвардейской армии с пехотой, ночью на 4 ноября, пошли в атаку с включенными сиренами и зажженными фарами. 6 ноября 1943-го солдаты Красной армии вошли в столицу Украины, форсировав с боями Днепр. 5) Киевская наступательная операция, которая длилась с 3-го по 13 ноября 1943 года и была составной частью « »— так называют ряд взаимосвязанных военных операций войск СССР.
6) В целом битва за Днепр продолжалась с августа по декабрь 1943 года, став одной из самых масштабных операций мировой истории. Если считать битву за Днепр одной операцией, то жертвы превысят самую кровавую военную операцию человечества — битву под Сталинградом.
7) Замужество и героизм при освобождении Киева были награждены орденами и медалями 17500 >
Напомним, ежегодно 28 октября отмечают День освобождения Украины от фашистских захватчиков. Украинский институт национальной памяти подготовил ряд мифов и опровержений, связанных с этой датой.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»