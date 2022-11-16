«Сделайте необходимый запас воды и зарядите павербанки». «Укрэнерго» предупредило о почасовых и аварийных отключениях света по всей Украине
Вчера рашисты повредили 15 энергетических объектов.
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Событие: Сегодня, 16 ноября, по всей Украине будут применяться графики почасовых отключений, а также дополнительно — аварийные отключения. Об этом предупредило «Укрэнерго» в Facebook.
Детали и комментарии: По его данным, массированные ракетные удары 15 ноября по энергетической инфраструктуре и похолоданию еще больше усугубили ситуацию в энергосистеме. «Укрэнерго» попросило потребителей с пониманием относиться к отключениям. «Пожалуйста, подготовьтесь к увеличению времени ограничения электроснабжения: сделайте необходимый запас воды, заранее зарядите устройства и павербанки, чтобы быть на связи с родными. Ограничение потребления – это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже шестой прицельной ракетной атаки рашистов энергообъектах. Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением истерзанной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам», — говорится в сообщении.
В эфире телемарафона председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий отметил, что следующие несколько дней будут тяжелыми, ведь близится похолодание и потребление электроэнергии будет расти, соответственно нагрузка на сети — тоже. «Враг жесток и мы понимаем, что на этом он может не остановиться. У нас есть план реагирования на разные ситуации, в том числе и самые плохие. В то же время украинцам нужно быть готовыми к значительным перерывам в энергоснабжении», — подчеркнул он.
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