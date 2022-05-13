Сдался, потому что хотел есть. Под Киевом российский снайпер полтора месяца скрывался в заброшенном здании
Пленные оккупанты жалуются, что в росармии плохо кормят, одевают и не выплачивают двойной оклад.
Скриншот видео из корреспонденции 72 ОМБР им. Черных Запорожцев A A+ A++
Событие: Прошло около шести недель с тех пор, как российские кафиры отступили из Киевской области. Во время бегства захватчики оставляли не только технику и награбленное, но и своих военных. Один из них недавно сдался в плен. Российский снайпер почти полтора месяца скрывался в погребе заброшенного дома под Киевом, сообщили воины 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев в Telegram, опубликовав видео с пленным оккупантом.
Детали и комментарии: «Рашист сдался, потому что есть захотел. С удивлением узнает о поражениях армии России в Украине. Ему повезло, он не на концерте кобзона. Теперь получит билет в тюрьму. Как там — «мы своих не бросаем»?» — зиронизировали украинские бойцы. Также 72-я бригада показала видео с очередным российским пленным в Харьковской области. Он жалуется, что в росармии «не кормят, плохо одевают, месяц не платят $53 и двойной оклад».
Между тем, СБУ обнародовала видео с допросом оккупанта, который символически 9 мая сдался в плен ВСУ, а теперь хочет домой и надеется попасть в «обменный список». А увидев своего сына во время видеозвонка, начинает плакать. «Он и его сослуживцы не задумываются, что от российского вторжения в Украину уже пострадали множество украинских детей, а 225 убит. Оккупанта больше беспокоит собственная судьба. Поэтому он советует жене вместе с родными других пленных объединиться: «Надо, чтобы Вы начали штурмовать нашу часть, где мы служим, чтобы нас подали в списки на обмен. Потому что мы числимся как безвести пропавшие. Сговоритесь как-то и дайте им по балде». Следователи СБУ документируют все его показы, и захватчик будет отвечать за свои действия перед законом!» — говорится в сообщении СБУ.
Совет нацбезопасности и обороны запустил сайт «Оккупант», который в оперативном режиме предоставляет информацию о вторгшихся на территорию Украины военнопленных вооруженных сил россии, начиная с 24 февраля, сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram. «Порталом смогут пользоваться граждане России, в частности семьи солдат или их знакомые, для получения информации о состоянии и месте пребывания пленных. С помощью сервисов портала родственники российских военнопленных смогут связаться с представителями Минбороны Украины», — говорится в сообщении Центра. Там подчеркнули, что с российскими военными обращаются в соответствии с Женевской конвенцией — пленные кафиры обеспечены питанием, одеждой и лечением, их содержат в нормальных условиях.
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Кстати, на днях Кабмин выделил 43,7 млн гривен из резервного фонда госбюджета на содержание российских военных в лагерях и участках для военнопленных. Пока точное количество пленных рашистов неизвестно, но можно предположить, что это от 1 до 2 тысяч человек.