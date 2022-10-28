СБУ задержала российскую агентку, которая «охотилась» по местам дислокации боевых самолетов ВСУ на южном направлении
Спецслужбы России завербовали ее после полномасштабного вторжения.
Фото СБУ в Facebook A A+ A++
Событие: Служба безопасности разоблачила в Николаеве российскую агентку, которая собирала разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в прифронтовых районах юга Украины.
Подробности и комментарии: Как отмечает СБУ в Facebook, злоумышленница разведывала информацию о перемещении военной техники ВСУ, в том числе места дислокации воздушной техники на территории Николаевской области. «Также она передавала врагу локации стратегически важной критической инфраструктуры на территории региона. Полученные сведения оккупанты использовали для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским объектам», — говорится в сообщении. Задержанной оказалась жительница областного центра, которую после начала полномасштабного вторжения завербовали спецслужбы России. Предательница попала в поле зрения агрессоров из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно высказывала среди окружающих. Для коммуникации с российским куратором использовала анонимные мессенджеры, а передачу закрытых данных производила в виде электронных фото с описанием местности. Во время обысков по месту жительства фигурантки правоохранители обнаружили средства связи с доказательствами конспиративной переписки с врагом. В настоящее время задержанная сообщена о подозрении за совершенное ею преступление. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.
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Контрразведка СБУ системно проверяет инфраструктурные объекты, чтобы выявить потенциальных предателей. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» рассказал и. главы Службы безопасности Василий Малюк. «Каждое место, где расположены наши мощности, постоянно отрабатывается в рамках контрдиверсионных и антитеррористических мер. Что это значит? Берется конкретная локация, заходят силы СБУ, Нацполиции, Нацгвардии и по пути такого поэтапного пересеивания мы находим тех, кто потенциально готов работать с врагом. А как правило, находятся и те, кто уже реально работает на него», — заметил Василий Малыш. По его словам, именно таким образом недавно был задержан сотрудник одной из ТЭС, якобы занимавшийся ремонтом, а на самом деле передавал врагу актуальные координаты для обстрелов. Сейчас он дает обличительные показания. Глава СБУ также напомнил, что спецслужба собирает доказательную базу по изготовлению, переправке и дальнейшему использованию иранских дронов и ракет. И настроена привлечь виновных к ответственности. «И речь идет не только о гласно собранных доказательствах, то есть обзорах места происшествия и других, но и обилии негласно собранных — полученных во время негласных розыскных мероприятий. Это и видео, и аудио, переговоры оккупантов», — рассказал и.о. главы СБУ.