СБУ задержала российского агента, фиксировавшего на скрытом видеорегистраторе позиции ВСУ
Колаборанты после многих случаев ликвидации массово начали выходить на связь с украинскими спецслужбами.
Событие: Контрразведка Службы безопасности Украина предотвратила попытки военной разведки России получить закрытую информацию о позициях Сил обороны на южном направлении. Об этом сообщает официальный сайт СБУ.
Детали и комментарии:В результате спецоперации Николаеву задержали агента главного управления генерального штаба с РФ (больше известного как ГРУ), — говорится в сообщении СБУ. — Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в прифронтовых районах, прежде всего военной техники, переданной Украине от западных партнеров».
По данным следствия, предателем оказался житель областного центра, неоднократно выражавший свои прокремлевские взгляды. Таким образом, он попал в поле зрения российской спецслужбы, которая завербовала его после начала полномасштабного вторжения для разведывательно-подрывной деятельности. Для сбора координат злоумышленник выезжал в разные районы и населенные пункты Николаевщины и визуально осматривал местность. Для фиксации военных объектов он использовал видеорегистратор, скрытый в салоне собственного авто. Собранные материалы передавал врагу с использованием мессенджеров.
Развединформацию оккупанты планировали использовать для осуществления серии ракетно-артиллерийских обстрелов по подразделениям наших войск, однако сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили, установили местонахождение и задержали российского агента.
читайте также: >Во время обысков у задержанного обнаружены мобильные телефоны, компьютерную технику, видеорегистратор и карточки памяти к нему с поличным. В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В последнее время коллаборанты на оккупированных территориях после многих случаев ликвидации массово выходят на связь с украинскими спецслужбам с предложением предоставлять важную информацию в обмен на отмену или ослабление ответственности. Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров сказал в эфире информационного телемарафона. «Мы видим следующую тенденцию последних дней: прежде всего коллаборанты выходят на связь с украинскими спецслужбами по заключению соглашения об отмене или отсрочке или ослаблению их ответственности, если они будут предоставлять информацию и служить государству Украина», — сказал 34-летний Федоров.
По его словам, часть коллаборантов скрывается с целью показаться украинским властям, когда ВСУ освободят оккупированные территории. «Они четко понимают, что лучше отсидеть определенный срок в тюрьме, но по закону, чем быть зачищенным Федеральной службой безопасности РФ – именно такую основную угрозу они для себя видят», — сказал мэр.