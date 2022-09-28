СБУ задержала российских агентов, которые передавали врагу информацию о перемещении ВСУ
Один из предателей – бизнесмен.
Событие: < /strong>Служба безопасности задержала двух российских агентов в прифронтовых районах Донбасса. Они разведывали боевые позиции и маршруты перемещения подразделений ВСУ на территории региона. Кроме того, злоумышленники передавали врагу информацию о геолокации и инженерных особенностях фортификационных сооружений вблизи линий восточного и южного фронтов, сообщает СБУ в Facebook.
Детали и комментарии:Один из вражеских приспешников задержан в результате спецоперации контрразведки СБУ в Краматорске. По данным следствия, предателем оказался местный предприниматель, пытавшийся наладить строительный бизнес на временно оккупированной территории АР Крым. Из-за личных связей в коммерческих кругах он стал совладельцем строительства объекта промышленности на украинском полуострове. Однако впоследствии представители местной оккупационной администрации обнаружили «недостатки» в разрешительной документации бизнесмена. Он обратился к своим знакомым за помощью, а те «вывели» предпринимателя на кадрового сотрудника гу гш рф (более известного как «игру»), который предложил конфиденциальное сотрудничество в обмен на решение коммерческих вопросов. По указанию оккупанта, он должен собирать разведданные по обороне Краматорска. Полученную информацию передавал агрессору через анонимный телеграмм-канал посредством текстовых сообщений и графических изображений оборонных укреплений города.
Еще один российский агент сотрудники СБУ задержали в Покровске. «Злоумышленница разведывала места дислокации и маршруты движения украинских войск в прифронтовых районах Донбасса и Запорожья. Для этого она объезжала территории обоих регионов и скрыто наблюдала за объектами ВСУ. Данные своих «наблюдений» переправляла оккупантам через несколько мессенджеров. Установлено, что в поле зрения захватчиков их приспешница попала из-за своей активности в соцсетях, где преподавала свои прокремлевские сообщения», — говорится в сообщении СБУ. Во время обысков у обоих задержанных правоохранители обнаружили мобильные телефоны с поличным с врагом. В настоящее время российские агенты сообщены о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.
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Также сегодня СБУ сообщила о подозрениях еще 16 организаторам псевдореферендума РФ на временно оккупированных территориях Донетчины, Херсонщины и Запорожья. В списке — «глава днр» Денис Пушилин, «председатель военно-гражданской администрации Запорожской области» Евгений Балицкий, «глава военно-гражданской администрации Херсонской области» Владимир Сальдо, его «заместитель» Кирилл Стремоусов и другие предатели. Их подозревают в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Между тем ДБР задержало в Харьковской области подполковника полиции в отставке, который пошел на сотрудничество с рашистами. После временной оккупации Купянский мужчина добровольно согласился работать в так называемой «народной милиции». Когда ВСУ освободили город, изменник лишился формы, которую ему выдали захватчики, и пытался скрываться. Теперь его ждет тюрьма.