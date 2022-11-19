СБУ установила еще 11 коллаборантов, организовавших псевдореферендум в Запорожье
Запроданцам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Событие: Служба безопасности продолжает разоблачать предателей и коллаборантов, которые находятся в захваченных районах юга и востока Украины. В ходе следственно-оперативных действий установлены личности еще 11 вражеских приспешников, участвовавших в организации незаконного референдума во временно оккупированных районах Запорожской области.
Детали и комментарии:«Злоумышленники входили в состав созданных агрессором «территориальных избирательных комиссий» в Энергодаре, Мелитополе и Каменце-Днепровской. По данным следствия, 11 жителей Запорожского региона добровольно согласились на предложение оккупационных властей принять участие в организации и проведении псевдореференда страны-оккупанта» – отмечают в пресс-службе СБУ.
В спецслужбе уточняют, что четверо из них возглавили незаконные участковые избирательные комиссии, остальные семь –. вошли рядовыми членами в эти псевдоизбирательные органы, образованные в Мелитопольском, Бердянском и Васильевском районах. Они проводили агитационные мероприятия среди местного населения и обеспечивали их всей информацией относительно избирательного процесса. граждан для фальсификации результатов незаконного голосования», – уточняют в ведомстве.
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Кроме того, предатели готовили бланки бюллетеней, подыскивали помещение для проведения незаконного голосования. Также зафиксированы факты содействия российским пропагандистам в подготовке постановочных сюжетов для кремлевских информресурсов.
СБУ обнародовала фото фамилии кролаборантов. Это, в частности Татьяна Бондаренко, Оксана Бурдакова, Владимир Гайдай, Марина Зайцева, Екатерина Кузьмина, Татьяна Кушниренко, Ольга Меркулова, Владимир Теляников. Светлана Тикевич, Антонина Титова и Екатерина Цемкало. Против них возбуждено уголовное производство и поставлено в известность о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины. предусматривающая ответственность за участие в организации и проведении незаконных выборов на временно оккупированной территории, совершенное организованной группой или преступной организацией. За такое преступление им грозит от пяти до 10 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 10 до 15 лет и конфискацией имущества.