СБУ сообщила о подозрении организаторам псевдореферендума на оккупированных территориях, а прокуратура открыла дело против крымского «министра»
Обнародованы имена четырех коллаборантов.
Фото СБУ. A A+ A++
Событие:Служба безопасности Украины установила и собрала исчерпывающую доказательную базу для организаторов российского псевдореферендума на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Детали и комментарии: Сейчас сообщено о подозрении таким фигурантам:
Владимиру Высоцкому, «председателю центральной избирательной комиссии ДНР «;
Елене Кравченко, «главе центральной избирательной комиссии ЛНР»;
Александру Кофману, «главе общественной палаты ДНР»;
Марине Филиповой , «советнице председателя ЛНР».
Следователи СБУ подозревают этих лиц в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями УК Украины: ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). «В ближайшее время они будут объявлены в розыск. Украинская спецслужба установила, что эти лица играли ключевые роли в организации и проведении фейкового плебисцита на Востоке Украины. Они в сговоре с другими лицами направили так называемым главам Л/ДНР обращение с инициативой проведения на временно захваченных врагом территориях фейкового референдума, а также предлагали немедленное отделение от Украины и присоединение к РФ», – сообщает спецслужба.
Кроме того, прокуратура АР Крым и города Севастополя сообщила о подозрении в коллаборационной деятельности так называемому министру сельского хозяйства оккупированного Крыма, обеспечившему логистику для перевозки украинского зерна из захваченных войсками РФ территорий через полуостров. «Прокуратура автономии подозревает оккупационного «министра сельского хозяйства Республики Крым» в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет», – сообщила спикер прокуратуры автономии Екатерина Диденко на странице прокуратуры в фейсбуке.
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По ее словам, с момента оккупации полуострова Крым Вооруженными силами РФ в 2014 году подозреваемый активно строил свою «кар» карьеру. в незаконно созданных органах власти, а в мае 2022 года указом руководителя оккупационной администрации Крыма был назначен на должность «министра сельского хозяйства Республики Крым». «Именно к компетенции указанного «министра» входят вопросы по обеспечению логистических связей в схеме перевозки россиянами украинского зерна через территорию полуострова, – сообщила Диденко и добавила, что в настоящее время подозреваемый объявлен в розыск.
Как известно, 24 мая глава марионеточного правительства Крыма Сергей Аксенов «назначил» министром сельского хозяйства Юрия Мигаля, который ранее Мигаль был «депутатом» «Государственный совет Крыма» и возглавлял «аграрный комитет».
В мае 2022 года в СБУ и Офис генерального прокурора Украины обратились ряд владельцев крупных предприятий о принудительном завладении российскими оккупационными войсками их частными зернохранилищами с продукцией для дальнейшего незаконного вывоза. 22 июля представители Украины и России подписали с ООН и Турцией отдельные зеркальные соглашения, направленные на разблокирование экспорта зерна из Украины на фоне глобального продовольственного кризиса, вызванного полномасштабным вторжением России на украинскую территорию. 22 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российские чиновники ставят под угрозу зерновой коридор и могут заблокировать его действие после того, как завершится согласованный срок в 120 дней.