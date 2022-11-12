СБУ разоблачила вражеского агитатора, готовившего фейки для ток-шоу кремлевского пропагандиста Соловьева
Предателем оказался бывший адвокат из Буковины.
Событие: Киберспециалисты СБУ разоблачили на Буковине вражеского интернет-агитатора, который распространял дезинформацию о внутренней обстановке в регионе и дискредитировал Силы обороны Украины , сообщает Служба безопасности в Facebook.
Детали и комментарии:По данным следствия, злоумышленником оказался житель Черновицкой области, ранее занимавшийся адвокатской практикой. После начала полномасштабного вторжения он активно призывал в соцсетях к поддержке кафиров, а также оправдывал их военные преступления. Таким образом, он попал в поле зрения представителей кремлевских информресурсов и начал с ними сотрудничать в ущерб государственной безопасности Украины. Для общения с ними использовал мессенджеры и анонимные телеграмм-каналы страны-агрессора.
«Среди его самых распространенных вбросов — сообщения в запрещенной соцсети «Вконтакте» о якобы обострении общественно-политической ситуации в западной Украине из-за войны с РФ. Также он разгонял ложь о деятельности государственных органов власти, подразделений украинских войск и волонтерских организаций. Среди адресатов этой фей информации был лично кремлевский пропагандист Соловьев, с которым задержанный был на прямой связи, именно ему агитатор помогал формировать деструктивный контент для последующего обнародования в провокационных сюжетах и »ток-шоу» на телеканале россия 1″, — говорится в сообщении СБУ. За это приспешник агрессора надеялся получить гражданство России и поселиться в одном из населенных пунктов подмосковья. Читайте также: Ров, насыпь и железобетонный забор с колючей проволокой. Украина строит стену на границе с Беларусью
Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным с врагом. На основании собранных СБУ материалов злоумышленнику поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) УКУ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Между тем в Ровенской области СБУ задержала агента, которого спецслужбы РФ завербовали в сентябре. Как установило следствие, по заданию своего российского куратора мобилизованный военнослужащий собирал информацию разведывательного характера о силах, средствах, наличии новейшего вооружения и численности личного состава одной из воинских частей Ровенской области. «Также, находясь в одном из госпиталей региона, предатель инициативно собрал и предоставил представителям России личные данные и количество военнослужащих, которые находились на стационарном лечении в указанном заведении. Для этого злоумышленник использовал мессенджер Телеграмм», — сообщило в Facebook управление СБУ в Ровенской области. Правоохранители задержали вражеского приспешника при попытке очередной передачи разведданных в РФ. Злоумышленнику сообщено о подозрении в государственной измене.