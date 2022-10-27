СБУ разоблачила 33 российских агентов в УПЦ Московского патриархата magictr | 27.10.2022 | Новости | Комментариев нет Служба безопасности признала угрозы от УПЦ МП. Похожие записи Любимец киевлян: «ежик в тумане» пошел защищать Родину Комментариев нет | Мар 6, 2022 В Обухове повысилась цена на междугородние маршруты Комментариев нет | Янв 16, 2018 В Башкирии 46 дольщиков «Интеграла» получили ключи от квартир Комментариев нет | Июл 14, 2021 В Белой Церкви по Александрийскому бульвара высадили 250 кустов Комментариев нет | Окт 23, 2017 Об авторе magictr