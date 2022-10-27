СБУ разоблачила 33 российских агентов в УПЦ Московского патриархата

magictr | 27.10.2022 | Новости | Комментариев нет

Служба безопасности признала угрозы от УПЦ МП.

СБУ разоблачила аж 33 российских агентов в УПЦ Московского ><img class=

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