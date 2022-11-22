СБУ проводит обыски в Киево-Печерской Лавре. Что известно?
Посетили правоохранители и к церковникам УПЦ МП в Ровенской области.
Фото из сообщения СБУ в Facebook A A+ A++
Событие: Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве, сообщает СБУ в Facebook.
Детали и комментарии:Мероприятия проходят совместно с Нацполицией и Нацгвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине. «В частности, учитывая вооруженную агрессию РФ, возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан. Поэтому указанные мероприятия проводятся для: недопущения использования Лавры как ячейки «русского мира»; проверки данных об использовании помещений УПЦ для перемещения диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранение оружия и т. п.; говорится в сообщении СБУ.
При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений Лавры для выявления запрещенных к обращению предметов, осуществляют проверку лиц, касающихся их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины. СБУ отмечает, что все действия происходят в рамках действующего законодательства.
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Напомним, недавно в социальной сети появилось видео, на котором слышно, как в Киево-Печерской лавре поют пророссийские песни и молятся за Россию. В СБУ заявили, что открыли уголовное производство по факту инцидента. «Следствие осуществляется по ч.1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников. Сейчас все материалы направлены на проведение соответствующих экспертиз», — сообщило ведомство. Руководитель Службы безопасности Василий Малюк пообещал, что ситуация не останется без ответной реакции. «Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ожидает «пробуждения матушки-руси», должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений», — подчеркнул он.
Кроме Киево-Печерской лавры, правоохранители сегодня посетили и церковников УПЦ МП в Ровенской области. Областное СБУ сообщило в Facebook, что мероприятия по безопасности проводятся на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря, женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери (с. Серники Заречненского района) и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ. Как сообщает телеграмм-канал Труха Украина, обыски проводятся после анонимного звонка, сообщившего о причастности руководства епархии в сокрытии зашедших этой ночью из Беларуси диверсионно-разведывательных групп. По предварительным данным, на территории монастырей епархии найдены пропагандистские материалы. В управлении Сарненско-Полесской епархии УПЦ обнаружены средства в сумме 800 тысяч гривен и $17 500. Начато расследование деятельности руководящего епархией митрополита Анатолия (Гладкого).