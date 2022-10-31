СБУ провела обыски у руководства УПЦ МП в Кировоградской области. Удалены антиукраинские материалы
Отдельные представители этой общины распространяли пропаганду врага.
Событие :Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у руководства и представителей Кировоградской епархии Украинской православной церкви московского патриархата. По данным спецслужбы, отдельные представители этой общины причастны к распространению идей, посягающих на территориальную целостность Украины и разжигание религиозной розни, сообщает СБУ в Facebook.
Детали и комментарии:Обыски проходили в Кировоградской и Александрийской епархиях, а также по местам обитания фигурантов. «Среди прочего у них обнаружена переписка митрополита Кировоградского и Новомиргородского с патриархом московским кириллом и изъято большое количество изготовленных в России антиукраинских материалов. По предварительным оценкам, в их текстах содержатся признаки совершения уголовных правонарушений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины. В частности, это: ст. «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; ст. 161 — нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам», — говорится в сообщении СБУ.
В ходе досудебного расследования установлено, что антиукраинские материалы активно распространялись среди священнослужителей и верующих, чтобы сформировать среди них позиции, выгодные стране-агрессору. В частности, оправдывалась аннексия Крыма. Автор одной из обнаруженных книг — Андрей Новиков, бывший секретарь Одесской епархии УПЦ МП, который в 2014 году из-за пророссийской позиции выехал в РФ. В настоящее время Новиков ведет собственный Telegram-канал, где продвигает нарративы в поддержку российских оккупационных войск, дискредитацию ВСУ и ненависть к украинской нации. Все изъятые материалы отправлены на экспертизы. СБУ подчеркнула, что продолжает расследовать данное уголовное производство и работает над привлечением к ответственности всех виновных в посягательстве на независимость, территориальную целостность и государственный суверенитет Украины.
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Напомним, с начала войны СБУ открыла 23 уголовных производства по подрывной деятельности отдельных представителей УПЦ МП, уже есть 33 подозреваемых — от классических агентов сбора информации до корректировщиков огня. В интервью «Интерфакс-Украина» исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк напомнил о задержании в Винницкой области «священнослужителя», «который является одногруппником Гундяева и постоянно коммуникировал с ФСБ». «Обнаружены подтверждающие материалы, в частности переписку в мессенджерах», — заметил Малыш. По его словам, среда УПЦ МП — идеальное поле для функционирования вражеской резидентуры, поэтому СБУ качественно отрабатывает это направление.