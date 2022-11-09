Санкции против России до сих пор не затронули атомную промышленность. Кто выступает против этого и почему?
РФ продолжает зарабатывать миллионы долларов на продаже Европе и США урана и топливных элементов для атомных электростанций.
Фото shutterstock.com A A+ A++ Да, по данным Евроатома, РФ ежегодно получает от торговли ураном более 450 миллионов евро. Не станет ли уран следующим оружием Владимира Путина в энергетической войне? Насколько реально найти альтернативу российскому урану?
— С 1990-х годов зависимость ЕС от импорта урана остается постоянной, внутренняя добыча и переработка покрывает примерно 5% его потребностей в уране, — говорит Ольга Кошарная, эксперт по вопросам энергетики, член Украинского ядерного общества. — Если в 1990-х годах доля российского урана в поставках в ЕС составляла около 20%, то в 2004 — В 2007 году этот показатель вырос примерно до 40%.
Еще 30 лет назад только российские реакторы в Финляндии зависели от российского топлива, а сегодня российская компания ТВЭЛ поставляет ядерное топливо на АЭС советского проекта в Болгарию (2 реактора ), Чехию (6), Финляндию (2), Венгрию (4), Словакию (4).
Россия снабжает уран США. Поэтому и Вашингтон не спешит с введением санкций в отношении “Росатом”. А Венгрия даже планирует строить АЭС “Пакш” по российскому проекту и за российский госкредит.
— Другим крупным поставщиком урана является Казахстан, — добавляет Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, — где его добывает и перерабатывает российский концерн “Росатом”. Россия контролирует более 35% мировой торговли ураном. От российского урана зависят не только страны ЕС и США, но и Китай. Путин ждет подходящего момента, чтобы прекратить поставки урана в Европу, и он непременно воспользуется этой зависимостью. непременно воспользуется этой зависимостью.
— Как можно избавиться от зависимости от российского урана?
● В. Омельченко:
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— В ближайшее время в течение нескольких месяцев или года это сделать невозможно. Ведь нужно открывать и разрабатывать новые урановые месторождения. А для этого нужно время. В то же время в перспективе это реально. Зависимость ядерной энергетики мира от российского урана достаточно высока. Стоит отметить, что Украина – mdash; один из лидеров в Европе по залежам урана. Да, наш Восточный горно-обогатительный комбинат входит в десятку крупнейших производителей урана (2% мировой добычи) и является единственным в Украине предприятием, которое обеспечивает добычу урановой руды и производство концентрата природного урана. Речь о трех урановых шахтах. Однако “Энергоатом” Уделяет этому комбинату мало внимания. Хотя Украина могла бы использовать потребности мира в уране. А вот США российское сырье может замещать канадским, австралийским и т.д. К сожалению, за прошедшие восемь лет ситуация с диверсификацией ядерного топлива в странах ЕС не изменилась. Следует заботиться, чтобы инвестиции в новые атомные станции, которые будут построены в ЕС и с его помощью вне Союза, не зависели от российского ядерного топлива. Необходима диверсификация поставки топлива. Еще 28 мая 2014 года Европейская комиссия выпустила документ European Energy Security Strategy, в котором говорилось об этом. Однако это не было сделано. Поэтому Россия по сей день зарабатывает на продаже урана, понимая, что от этого серьезно зависит многие страны.