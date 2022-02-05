Самый высокий монумент столицы «оденут» в сине-желтые цвета
Подсветка будет работать четыре часа — до 23:00. Фото: Наталья Марков
Монумент «Батькивщина-Мать» сегодня в 19:00 засветится цветами государственного флага.
Мировому сообществу презентуют современное световое действо единения украинцев вокруг самого главного национального символа.
Подсветка будет работать четыре часа — до 23:00. Таким образом Музей истории Украины во Второй мировой войне напоминает миру, что наша страна не впервые борется за свою независимость.
«Тягкость этой борьбы демонстрируют нынешние музейные экспозиции об Освободительном соревновании 1917–1921 года, Вторую мировую и русско-украинскую войну на Востоке. Сине-желтые флаги всегда были символом борьбы за волю Украины», — отмечают в Музее войны. пространстве украинско-американской выставки «За волю Украины!».
Министерство культуры и информационной политики Украины призывает киевлян сфотографировать подсвеченную «Родину-Мать» из любой точки, выложить фото в социальные сети с хештегом #UAвместе и принять участие в розыгрыше книги о лучших местах для путешествий по Украине.
Кстати, в прошлом году монументу «Батькивщина-Мать» исполнилось 40 лет.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»