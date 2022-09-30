Самый сильный и богатый украинский баскетбольный клуб не будет играть в украинской суперлиге
Все из-за конфликта с федерацией и очень существенного увеличения заявочного взноса.
Баскетбольное первенство Украины среди мужских команд состоится без “Прометея”, действующего чемпиона суперлиги. Клуб официально объявил о том, что проигнорирует турнирную гонку. Причиной такого решения стало увеличение заявочного взноса с 40 тысяч гривен до 4,5 миллиона.
“Федерация баскетбола Украины почти единогласно приняла дискриминационное для нашего клуба решение, — озвучил в соцсетях позицию “Прометея” его президент Владимир Дубинский. — Для всех клубов — участников чемпионата Украины по баскетболу был установлен заявочный взнос в размере 40 тысяч гривен. И только для баскетбольного клуба “Прометей” этот взнос составляет 4,5 миллиона. В Федерации баскетбола Украины такое решение объясняют тем, что владелец “Прометея” Владимир Дубинский заявил о своем желании финансировать четыре клуба. А это в будущем может привести к не очень честной игре между командами.
“Не может владелец одной команды финансировать четыре клуба, — объясняет Андрей Подковиров, член исполкома Федерации баскетбола Украины, который был одним из проголосовавших за то, чтобы увеличить “Прометею” стартовый взнос до 4,5 миллионов гривен. — В свое время российский олигарх Роман Абрамович владел футбольными клубами ЦСКА (москва) и лондонским “Челси” и был вынужден продать русский клуб, потому что ему не разрешили владеть двумя командами. Также мы помним, что Игорь Коломойский владел шестью украинскими баскетбольными клубами, что привело к появлению трещины в чемпионате. Если владелец “Прометея” хочет помогать еще и “Николаеву”, “Кривбассу” и “Запорожью”, может создать специальный фонд. Но зачем же его создавать, когда существует федерация, которая может контролировать средства? Федерация ни копейки не заберет себе, а прозрачно распределит деньги.
“Мы установили сумму в размере 4,5 миллиона, потому что именно столько Владимир Дубинский хотел вложить в помощь трем другим клубам, — уточняет генеральный секретарь Федерации баскетбола Украины Владимир Драбиковский. — Пожалуйста, внесите вклад 4,5 миллиона, и мы раздадим эти средства клубам, которые в их нуждаются”.
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Хотя “Прометей” официально заявил о снятии с чемпионата Украины, федерация пока не вычеркнула команду из турнира и дала время до 10 октября, чтобы “Прометей” оплатил стартовый взнос. Клуб из Каменского не намерен платить 4,5 миллиона гривен и уже подал заявку в Латвийско-эстонскую лигу.
“Надеюсь, что “Прометей” будет играть в двух лигах, — говорит Андрей Подковиров. — Основной состав будет выступать в Балтийской лиге, а резервный — в украинской”.
“Федерация не думает идти на уступки “Прометею” и не будет уменьшать стартовый взнос, — категорически заявляет ее генсек Владимир Драбиковский. — В регламенте четко прописано, что клуб, который будет принимать участие в международном сезонном соревновании, проводимом не под эгидой ФИБА, должен уплатить дополнительный взнос в размере 4,5 миллиона гривен. “Прометей”, как известно, проигнорировал Лигу чемпионов и почему-то изъявил желание представлять Украину в Кубке УЛЕБ, который проводят не под эгидой Международной федерации…”