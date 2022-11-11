Саммит Большой двадцатки. «Путин боится, что его задержат сразу в аэропорту», — эксперт
Что дает России участие в G20? И почему Украина настаивает на изъятии?
Фото facebook.com/g20org A A+ A++
МИД Украины настаивает на отзыве приглашения президента РФ Владимира Путина на саммит G20, который состоится на Бали 15 — 16 ноября. А еще — изъять Россию из Большой двадцатки.
“Путин публично признал, что отдал приказ о ракетных ударах по украинскому мирному населению и энергетической инфраструктуре. Имея руки по локти в крови, он не должен сидеть за столом с мировыми лидерами. Приглашение Путина на саммит на Бали должно быть отозвано, а Россия — исключен из Группы двадцати”, — говорится в сообщении пресс-секретаря МИД.
Лишат ли РФ участия в Группе двадцати? Об этом — в разговоре с юристом-международником Вадимом Трюханом и директором Института мировой политики Евгением Магдой.
— Что это за организация — G20?
Есть. Магда:
— В группу двадцати входят 19 наиболее развитых стран и ЕС. В отличие от международного блока G8 (теперь — G7), базирующегося на демократических ценностях, для G20 главным является критерий экономического развития.
Украина в G20 не входит. Владимира Зеленского президент Индонезии пригласил на саммит только потому, что у нас идет война с Россией, то есть на времени обсуждения вопроса глобального характера.
В. Трюхан:
— В G20 представлены как страны демократического мира (входящие в G7), так и государства, которые до сих пор считают государствами третьего мира, таких как Индия, Китай, Бразилия, Индонезия и другие.
G20 не является международной организацией в классическом понимании этого слова. Это скорее клуб по интересам, цель которого — обмениваться мнениями, вести неформальные консультации по злободневным темам. Если сначала на саммитах Группы двадцати речь шла только о вопросах мировой экономики, то теперь о любых — от экономики до экологии, безопасности и так далее.
Встречи проходят в стране, которая является главой группы. Страна — голова G20 меняется ежегодно по принципу ротации.
— Что дает России участие в этом клубе? Почему Украина настаивает на извлечении ее из G20?
— Для Путина это способ показать своему зомбированному населению, что Россия не в изоляции, что он может сидеть за одним столом с лидерами самых мощных стран мира и ЕС. Что касается позиции Киева, то она оправдана. Сейчас ситуация непростая: россияне подняли ставки в большой геополитической игре и вынуждают западные государства надавить на Украину, чтобы она согласилась на определенные договоренности за счет потери своей территории. Понимая уязвимость нынешнего момента, Киев добивается, чтобы приглашение Путина на саммит было отозвано.
Сейчас ситуация непростая: россияне подняли ставки в большой геополитической игре и заставляют западные государства надавить на Украину, чтобы она согласилась на определенные договоренности за счет потери своей территории.
— Как вы думаете, возможно ли это?
— Похоже, западные государства не готовы занять консолидированную позицию и сказать: “Мы за один стол с Путиным на встрече G20 не сядем”. Напротив, американская сторона заявила, что президент Джо Байден не намерен вести переговоры с Путиным на саммите. То есть это означает, что американцы вообще не прочь, чтобы Путин принял участие в этом мероприятии.
Разве что Путин сам откажется от участия, боясь, что Запад может затеять тайную игру с изданием международного ордера на его арест. и задержанием сразу по прибытии в аэропорт Индонезии.
Или же глава Кремля перед саммитом прибегнет к такой масштабной провокации, что в последний момент даже американцы скажут: Или Путин не едет на саммит, или там не будет Байдена. Если не едет Байден, то, как правило, не уезжают представители европейских стран, Канады, Японии, а значит, не будет никакого смысла в этом саммите.
— Насколько вероятно исключение России из Большой двадцатки?
В. Трюхан:
— Каких-либо процедурных правил для извлечения страны из G20, как и из G8, не предусмотрено. Это чисто политическое решение. Но если говорить о G8, то прийти к согласию по поводу такого решения было очень просто, ведь страны этого клуба объединены общими европейскими ценностями. Попытка аннексии Крыма и развертывание военных действий на Донбассе стали основанием для того, чтобы отказаться от каких-либо встреч с Путиным в формате G8. Читайте также: Папа Римский считает, что россиянам не свойственна жестокость. Он просто не знает всей правды
Теперь же ситуация сложнее. Нужен консенсус. А его добиться вряд ли удастся. По крайней мере, видим, что ни Индия, ни Китай, ни Индонезия, ни Бразилия, ни ЮАР не горят желанием выступать за то, чтобы Россия была устранена.
Есть. Магда:
— Я сторонник того, чтобы Россия выбыла из G20 естественным путем. То есть, чтобы санкции против РФ привели к такому падению уровня внутреннего валового продукта, что экономические показатели не позволят ей находиться в этой организации. Пока же, учитывая то, что президент Индонезии пригласил Путина на саммит, то есть учитывая общие законы дипломатии, исключение России из G20 вряд ли возможно.