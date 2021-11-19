Самая волшебная Баттерфляй: в Украине отметят 150 лет со дня рождения Саломеи Крушельницкой
Соломия Крушельницкая. Фото из открытых источников
23 сентября 2022 года исполняется 150 лет со дня рождения выдающейся певицы Соломии Крушельницкой.
Чтобы достойно отметить эту дату Президент Украины подписал указ о праздновании годовщины, в котором предусмотрено проведение ряда мероприятий. году 150-летия со дня ее рождения постановляю Кабинету Министров Украины создать Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию 150-летия со дня рождения Соломии Крушельницкой и разработать и утвердить план мероприятий»,— говорится в документе.
В частности, предполагается провести во Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой VI Международного конкурса оперных певцов ее имени.
В городах и селах, связанных с жизнью и творчеством выдающейся певицы, состоится художественных мероприятий по случаю 150-летия со дня ее рождения.
Также приемы и выставки будут устраивать зарубежные дипломатические учреждения Украины.
Национальный банк Украины изготовит и выпустит в оборот юбилейные монеты, а Укрпочта — марки и конверт, посвященные 150-летию со дня рождения Соломии Крушельницкой, и осуществит спецпогашение почтовой марки. К слову, в 1997 году Национальный банк Украины выпустил памятную монету номиналом в 2 гривны, посвященную 125-летию со дня рождения певицы.
Родилась Соломия Крушельницкая 23 сентября 1872 года в селе Белявинцы, ныне Чертковский район, Тернопольской области (тогда Королевство Галиции и Владимирии, Австро-Венгрия), в семье греко-католического священника. Происходит из благородного и старинного украинского рода Крушельницких герба Сас.
Петь начала с юных лет. 1893 года Крушельницкая закончила Львовскую консерваторию. Осенью 1893 года Соломия едет в Италию, где ее учителями стали знаменитые Фауста Креспи (пение; подготовила не одну знаменитую певицу, считала Соломию самой способной из своих учениц) и профессор Конти.Во второй половине 1890-х годов начались ее триумфальные выступления на сценах театров мира: Италии, Испании, Франции, Португалии, России, Польши, Австрии, Египта, Аргентины, Чили в операх «Аида», «Трубадур» Д. Верди, «Фауст» » Ш. Гуно, «Страшный двор» С. Монюшко, «Африканка» Д. Меербера, «Манон Леско» и «Чио-Чио-Сан» Д. Пуччини, «Кармэн» Ж. Бизе, «Электра» Р. Штрауса, «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» П. Чайковского и других.
Именно благодаря ее голосу и артистическому таланту Джакомо Пуччини удалось спасти свою оперу «Мадам Баттерфляй», провалившуюся в первой редакции. После спектакля тронутый вернувший себе творческую честь Джакомо Пуччини прислал Крушельницкой фотографию с посвящением «непревзойденной и очаровательной Баттерфляй (Джакомо Пуччини, Торре дель Лаго, 1904)». Саломеи одноименной оперы Рихарда Штрауса.
В августе 1939 года певица посетила Галицию и спустя начало Второй мировой войны не смогла вернуться в Италию. После присоединения в ноябре 1939 года Западной Украины к СССР новая власть национализировала дом артистки, оставив ей четырехкомнатную квартиру, в которой она жила с сестрой Анной. Во время немецкой оккупации Львова С. Крушельницкая очень нуждалась, поэтому давала частные уроки вокала.
Проживая и преподавая в Советской Украине, Крушельницкая, несмотря на многочисленные обращения, долгое время не могла получить советского гражданства, оставаясь под советом. Наконец, написав заявление о передаче своей итальянской виллы и всего имущества советскому государству, она стала гражданкой СССР. Виллу сразу продали, компенсировав владелице мизерную часть от ее стоимости.
1951 году Соломии Крушельницкой присвоили звание Заслуженного деятеля искусств УССР, а в октябре 1952 года она наконец получила звание профессора.
Крушельницкая умерла 16 ноября 1952 года. Ее похоронили во Львове на Лычаковском кладбище.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»