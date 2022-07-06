«Самая тяжелая битва — та, в которой я умру». Под Лисичанском погиб командир белорусского батальона с позывным «Брест»
Иван Марчук защищал Украину с 2014 года.
Скриншот видео из сообщения полка Кастуся Калиновского в Facebook A A+ A++
Событие: Во время боев за город Лисичанск погиб командир батальона «Волат» белорусского полка имени Кастуся Калиновского Иван Марчук с позывным «Брестом». Об этом полк сообщил на своей странице в Facebook.
Детали и комментарии: Там поведали подробности гибели белорусского Героя. 26 июня батальон «Волат» принял участие в подавлении танкового прорыва кафиров в Лисичанском районе. Небольшая группа бойцов начала неравное сражение с превосходящими силами врага. После нескольких часов контакта оккупантские войска отбили. Лишь во время второй волны наступления русских войск батальон был вынужден отступать, но перед этим направил на противника артиллерию. Впоследствии связь с белорусскими воинами прервалась. «С уверенностью можно сказать, что благодаря личному героизму и самопожертвованию наши белорусские ребята смогли остановить эту танковую колонну», — говорится в сообщении полка Кастуся Калиновского. При исполнении боевой обязанности в этот день героически погиб командир батальона «Волат» с позывным «Брестом» Иван Марчук. Издание «Наша Ніва» сообщило, что «Брест» был тяжело ранен в ногу и голову. В этом бою он уничтожил не менее одного рашистского танка. Марчука опознали на фото, опубликованном 30 июня российскими военными. Но информацию о его гибели не распространяли, ожидая официального подтверждения.
Иван Марчук отправился защищать Украину еще в 2014 году. Впоследствии служил во французском Иностранном легионе. С началом полномасштабной войны стал лицом белорусской части имени Кастуся Калиновского, которая поначалу была батальоном, а впоследствии переросла в полк. «Брест» имел исключительный авторитет среди солдат. Кроме того, он был верным сыном белорусской земли. Верил, что без свободной Украины не будет свободной Белоруссии. В одном из своих последних интервью Герой сказал: «Самая тяжелая битва — та, в которой я умру».
читайте также: Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Хмельницкой области и Харькову: есть пострадавшие и Кастусь имени , что несколько его солдат пропали без вести во время боев за Лисичанск По ним продолжаются поисковые работы. На данный момент известно, что один из белорусских бойцов Ян Джурбейко с позывным «Тромбли» находится в плену. Полк отмечает, что белорусский боец является военнослужащим-контрактником, а не наемником, поэтому его официальный статус – . военнопленный. УП со ссылкой на «Нашу Ніву» отмечает, что в разных подразделениях с украинской стороны под Лисичанском погибли 7 белорусских добровольцев. Это — самые большие потери белорусского подразделения в войне против российских захватчиков.