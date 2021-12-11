С завтрашнего дня на ВДНХ откроется «Зимняя страна»: что интересного подготовили
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Локации будут работать ежедневно с 10:00 до 21:00. Фото: Даша Гришина
Рассказываем, какие развлечения будут доступны для гостей комплекса. Посетить их можно будет по наличию COVID-сертификата, отрицательного теста или справки о выздоровлении.
Каждую зиму территория ВДНХ превращается в зимний городок с многими развлечениями, фотозонами и пахучим глинтвейном в больших котлах.
Почувствовать дух Нового Года и перенестись в «Зимнюю страну» киевляне смогут уже от завтра. В этом году для жителей столицы подготовили 20 локаций с развлечениями и вкусной едой. Большинство из них будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00.
Рождественская фабрика мечтаний. Фото: прессслужба ВДНХ
Сказочное место, где живут и работают эльфы обустроили в павильоне №2. Посетив их в гости, можно узнать древние эльфийские легенды и увидеть все этапы производства елочных украшений!
Также маленьким мечтателям эльфы расскажут секрет исполнения мечт. А на упоминание о визите киевлянам подарят творческий набор для создания собственного елочного украшения.
Локация: павильон №2
Время: с 10:00 до 21:00
Вход : 250 гривен за билет, который можно приобрести как онлайн, так и на кассе на фабрике. >
Каток на ВДНХ. Фото: Даша Гришина
В этом году каток ВДНХ увеличили до 2500 квадратных метров: его сделали вокруг фонтана, внутри которого посадили маленькие елки. Кататься здесь одновременно могут до 500 человек.
Для комфорта любителей коньков построили новые раздевалки, где доступны коньки от 28 до 48 размера, а также удобную уборную, трибуны и небольшую фуд-зону. Дополнительно желающие могут воспользоваться услугой инструктора по катанию на коньках или записаться на его мастер-класс.
Локация: центральная площадь ВДНХ
Время:< /strong> с 10:00 до 22:00
Вход: 200 грн (безлимит). Действует скидка при оплате картой Visa — 10%.
Среди дополнительных услуг: занятия с тренером (200 грн/45 мин) и аренда помощников-пингвинов (200 грн/60 мин).
Для лиц с инвалидностью I-II-III категории и участники боевых действий; (участник войны; член семьи погибшего; лицо с инвалидностью в результате войны) билет стоит 150 грн.
Для детей сирот катание бесплатно.
РЕЗИДЕНЦИЯ САНТЫ
Резиденция Санты. Фото: прессслужба ВДНХ
В резиденции киевляне не только встретятся с Сантой, но увидят сказочный перформанс с химическим шоу от Алхимага.
Хорошим упоминанием о праздниках станут фото, сделанные в сказочной мастерской. Кстати, на последний можно отправить Санти письмо с самыми сокровенными желаниями.
Локация: концерт-холл ВДНХ
Время: с 10:00 до 21:00
Вход: 290 гривен за билет. В его стоимость входит сладкий подарок. Билет можно приобрести онлайн и на входе.
Детям до 4 лет — — безвозмездно. Но исключительно в сопровождении родителей.
УЛИЧНЫЕ АТРАКЦИОНЫ
Колесо обзора на ВДНХ. Фото: Даша Гришина
Дизайн двухэтажной Венецианской карусели специально для Киева разработали итальянские мастера.
Ее уникальность панно, на которых изображены самые красивые пейзажи Венеции. На каруселе узнаваемы движущиеся лошадки, яркие огни и играет рождественская музыка. Для детей — это сказка, для влюбленных — самое романтическое место на ВДНХ.
Также на территории «Зимней страны» работают квест-аттракционы, большой луна-парк и 16-метровое колесо обзора, с которого можно максимально рассмотреть панораму ВДНХ.
Локация: главная площадь ВДНХ
Время: с 10:00 до 23:00
Вход: взрослый билет — от 90 гривен, детской — от 55 гривень.
Оплата на входе.
МУЗЕЙ НОВОГО ГОДА
Играшки с Музей Нового Года. Фото из сети интернет
Эту локацию открыли впервые. Посетив сюда, гости сразу попадают в атмосферу главных зимних праздников, причем в разных веках. Здесь можно услышать о феномене «Елки в шкафу» и запрете Рождества, узнать интересные факты из истории хвойного украшения, а также празднование.
Изюминкой музея стали самые дорогие елочные экспонаты мира и семейные новогодние реликвии, никогда ранее не показывавшие широкой общественности.
Локация: концерт-холл ВДНХ
Время: с 10:00 до 21:00
Вход: 70 гривен за билет.
Оплата на входе.
ГАЛЕРЕЯ СТАЛЬНЫХ ФИГУР
Скрин с видео о галерее. Видео: Галерея стальных фигур
На этой локации киевлянам предлагают встретиться с героями сказок, фильмов, игр и фантастических комиксов. Среди экспонатов: Терминатор, Бэтмен, Трансформеры, муртады и другие известные герои, которые готовы создать компанию к новогодним праздникам.
Всех героев собрали с миллионов гаек, шурупов и других мелких деталей. Фигур можно касаться руками и обязательно фотографироваться: в феррари, оседлать харлей, посидеть на троне из «Игры престолов» или даже пожать руку Дарту Вейдеру. Локация:
Время: галерея работает с пятницы по воскресенье с 10:00 до 21:00
Вход: от 180 до 220 гривен. Цены зависят от дня визита.
Купить билет можно как на онлайн, так и на входе. Безумные горки >
Горька на ВДНХ. Фото: прессслужба ВДНХ
Яесли погода в этом году пока не побуждает к созданию ледяных вершин на улице, то на ВДНХ безумные горки будут работать всю зиму, независимо от того — есть снег или нет.
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Длина взрослой горки — 60 метров, детской — 30 метров. Кататься допускаются дети в возрасте от 3 лет.
Локация: главная площадь ВДНХ
Время: с 10:00 до 21:00
Вход: от 35 гривен за спуск. Действует скидка при оплате картой Visa — 5%.
Естьльготы для ветеранов АТО и людей с инвалидностью: 5 спусков по цене 1, при условии самообслуживания.
УЛИЧНЫЙ ФУДКОРД
Фудкорт на ВДНХ. Фото: Даша Гришина
На уличном фудкорте «Зимней страны на ВДНХ» киевлянам предлагают попробовать: мясо и овощи гриль, творожные и луковые кольца, чебуреки, хот-доги, микс-боксы с сосисками и креветками сладкие вафли, выпить горячего грога, глинтвейна, чая или какао.
Отдохнуть и согреться, гуляя по праздничным локациям, можно по чашке ароматного кофе с вкусным круассаном в кафе или посетив сытный и вкусный обед в ресторан.
Локация: главная площадь >
Время: с 10:00 до 23:00
При расчете картой Visa действует скидка в 10%.
ФЛУФИНЛАНДИЯ
Залоговая фотография. Фото: прессслужба ВДНХ
Флуфиландия — это удивительный сказочный мир. Его жители — Флуфы — доброжелательные пушистики, прилетевшие к нам из самой мягкой и пушистой планеты в галактике. Они настоящие гиганты — ростом в три метра, но добряки. Обожают делать фото с гостями, разговаривать и улыбаться.
Все фигуры и декорации уникальной выставки разработали украинские мастера, а сам фантастический парк раньше никогда не открывали для посещения. Но с 22 декабря он впервые в своей истории начнет принимать гостей.
В парке заработают костюмированные аниматоры, установят яркие фотозоны и интересные интерактивы для маленьких гостей.
Локация: павильон № 4
Время: с 11:00 до 22:00
Вход: от 175 гривен. Оплата чисто на входе. Детям до 3 лет —¦безвозмездно. Но исключительно в сопровождении родителей.
ПЛАНЕТАРИЙ TELEPORT 360
Кинотеатр в формате 360 градусов. Фото из сети интернет
Уникальный банный планетарий-кинотеатр, где можно смотреть фильмы о космосе в формате 360 градусов и 3D без очков. А благодаря особому строению купола в любом уголке зала можно почувствовать себя в окружении миллиардов звезд.
Обсудить увиденное после сеанса киевлянам предлагают в уютном кафе за вкусными десертами. Тем временем дети могут посетить интересные квесты или стать участниками химических опытов, которые проводят на локации выходными. 10:00 — 20:00. Понедельник — выходной.
Вход: 150 гривен. Билеты следует приобрести заранее онлайн.
СЕВЕРНЫЙ ЭКСПРЕСС
Праздничный паровозик. Фото: прессслужба ВДНХ
Для любителей автомобильной прогулки на ВДНХ подготовили экскурсионный новогодний паровозик. Его маршрут охватывает праздничные павильоны, елку, проезжает мимо катка, безумные горки и фотозоны.
Поездка продлится до 15 минут.
Локация: центральный вход и главная площадь ВДНХ
Время: с 10:00 до 22 :00
Вход: 100 гривен.
Оплата на входе.
ПЛАНЕТА ДИНОЗАВРОВ
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Экспонат с музеем. Фото из сети интернет
Из истории известно, что динозавры не очень любят холод, однако гигантам, живущим на ВДНХ, зима не страшна! Даже в морозы эти динозавры приветливо рычат и машут хвостами всем посетителям.
В парке можно увидеть 55 злостных хищников и травоядных динозавров, узнать интересные факты из жизни удивительного существа который является самым популярным персонажем кино и игр.
Локация: Лесная аллея по Павильону № 1
Время: с 10:00 до 20:00.
Вход: < /strong>взрослый билет — 190 гривен, детский — 170 гривен; семейный (2 взрослых + 1 ребенок) — 490 гривен; семейный (2 взрослых + 2 детей) — 650 гривен. Для пенсионеров, участников АТО, многодетных семей, людей с инвалидностью и малообеспеченным действует льготный билет — 170 гривен. Дети с инвалидностью с сопровождающими имеют право на безвозмездный проход.
Праздничная ярмарка
Фотография с ярмарки. Фото: прессслужба ВДНХ
Традиционная праздничная ярмарка будет работать в течение всего праздничного периода. Здесь можно будет приобрести: елочные украшения, сувениры в виде павильонов ВДНХ, теплые носки, снежные шары, имбирные пряники и множество приятных мелочей.
Локация: главная площадь ВДНХ.ШОУ «КИБЕР САНТА. ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
Фото с шоу. Фото: Татьяна Асадчева
Это новое интерактивное шоу, во время которого зрители на время меняются местами с актерами и с помощью современных технологий попадают в эпицентр сюжета.
Парень Марк планирует протестить новую компьютерную игру. Но вдруг он становится участником загадочного чата, начатого самим Сантой. Самый известный в мире волшебник попал в киберпространство. И ему необходимо оттуда освободиться, чтобы успеть поздравить каждого ребенка на планете. Именно здесь и начинаются фантастические приключения…
Кульминация спектакля — «Антигравити шоу», яркое действо, покорившее судей американского шоу талантов и зрителей со всего мира, а вот в Украине демонстрируется впервые.
Локация:концерт-холл ВДНГ
Время: с 10:00 до 21:00
Вход: 690 гривен. Детям до 5 лет — безвозмездно. Но исключительно в сопровождении родителей.
Бронировать билеты следует заранее на сайте.
ПЛАНЕТА БАБОЧЕК
Фотография из Планеты бабочек. Фото: прессслужба ВДНХ
Единственное в Украине место, где лето не заканчивается даже под Новый год. Здесь обитают удивительные насекомые, рыбки, птички и разнообразные яркие тропические бабочки. Последних можно сажать на руку, чтобы сделать лучшие фотографии. А еще, говорят, когда бабочка сидит на ладони — можно загадывать желание, и она точно исполнится. Поэтому не забывайте загадывать!
Локация: Аллея, находящаяся слева от главной площади
Время: с 10:00 до 19:00
Вход: взрослый утечка — 150 гривен, детский — 140 гривен,
детские групповые посещения:
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- от 20 человек — 120 гривен + 2 сопровождающий бесплатно. Действует скидка при оплате картой Visa — 5%. Скидка на групповые посещения не предоставляется.
Льготный билет в 130 гривен действует для:
- Людей с ограниченными возможностями 1, 2 групп;
- Многодетных семей;
- Пенсионеров;
- Студентов.
Оплата на входе.
Бесплатный разовый проход предоставляется:
- Детям до 4 лет (при предъявлении удостоверения) и в сопровождении взрослого (взрослый покупает билет за полную стоимость); li>Детям с инвалидностью до 16 лет (при предъявлении удостоверения);
- Детям с ограниченными возможностями до 16 лет и одному сопровождающему (при предъявлении удостоверения);
- Участников АТО , УБД + 1 ребенок до 4-х лет (при предъявлении удостоверения).
МУЗЕЙ НАУКИ
Музей науки. Фото из сети интернет
Обычно в музеях нельзя ничего трогать, а фотографировать — только издалека. Однако только не здесь. Музей науки МАН — это первый государственный музей, где в понятной и доступной форме продемонстрировали важнейшие научные достижения человечества, их законы и взаимодействие.
Чтобы лучше понять, как все работает, здесь можно прокатиться на велосипеде с квадратными колесами, отправиться в космическое путешествие, коснуться многокилограммовых кристаллов или подержать в руках модель головного мозга и органов человека. Однако имейте в виду: чтобы обойти все экспонаты, понадобится минимум несколько часов, а количество билетов ограничено!
Локация: павильон №23
Время : с 10:00-20:00 год. Но касса работает до 18:30. Понедельник — выходной.
Вход:от 128 грн, в зависимости от выбранного времени для визита. Действует скидка при оплате картой Visa — 5% SKY PARK
Животные из парка. Фото: прессслужба ВДНХ
Интерактивная площадка, которая понравится любому, кто любит животных и желает узнать о них как можно больше. Маленькие гости ВДНХ здесь могут ближе познакомиться с некоторыми представителями фауны, узнать все особенности их поведения и воспитания.
В парке можно покормить животных специальным лакомством, а также погладить тех жителей, которые через свою породу и характер любят общаться. с людьми и обниматься.
Локация: аллея, рядом с озером
Время: с 10:00 до 18:00
Вход: взрослый билет — 175 гривен, дети в возрасте от 3 до 7 лет — 115 гривен, семейный билет (2 взрослых + ребенок) — 360 гривен, многодетные семьи, пенсионеры, ликвидаторы .
- Групповые посещения от 10 человек— 10%
- Групповые посещения от 20 человек— 15%
- Групповые посещения от 30 человек— 25%
Бесплатное посещение для категорий:
- Дети сироты;
- Дети до трех лет;
- Воины АТО + 1 ребенок;
- Люди с ограниченными возможностями 1, 2 групп.
Корм для животных:
- 1 стаканчик — 40 грн. (гот.)
- 2 стаканчика — 70 грн. (гот.)
ОРАНЖЕРЕЯ
Живые драконы. Фото из сети интернет
Драконы — удивительные сказочные животные, полетать на которых хотя бы раз в детстве мечтал каждый. Осуществить эту древнюю мечту можно, посетив одноименный парк. Здесь на зиму поселились 24 дракона из самых популярных сказок и видеоигр. Каждый приветливо машет крыльями к посетителям и любезно позирует на фотокамеру, а некоторые даже позволяют себя оседлать, чтобы сделать лучшие праздничные снимки и stories в Instagram.
А тут можно встретить живые деревья. на селфе хорошо выходят, а ее сказки рассказывают.
Локация: между павильонами №1 и№3
Время: 10:00 до 21:00
Вход: Взрослый билет — 220 гривен, детский — 200 гривен, льготный — 200 гривен, семейный (1 взрослый + 2 , семейный (2 взрослых + 2 детей) — 750 гривен.
Оплата на входе.
От 16 декабря в столице заработают 14 праздничных локаций. Основными из них — это традиционные площадки на Софиевской и Контрактовой площадях, и около Арки дружбы народов. А уже 19 декабря зажгут главную елку страны. Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»