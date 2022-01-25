С водителя, который врезался в светофор на Березняках, могут взыскать почти 60 тысяч гривен
В результате ДТП светофор вышел из строя. Фото из открытых источников
Центр организации дорожного движения подготовил материалы по возмещению стоимости ремонта светофора, который повредил водитель автомобиля Hyundai Sonata.
ДТП произошло 22 января во вторую ночь на улице Березняковской, 16. Водитель Hyundai Son на скользкой дороге на большой скорости, после чего врезался в светофорную стойку и припаркованный рядом Volkswagen.
Светофорный объект в результате удара вышел из строя. Как сообщили в Центре организации дорожного движения, была повреждена стойка, консоль, сам светофор и кабели. Работники этого коммунального предприятия оперативно заменили поврежденное оборудование и возобновили работу устройства в тот же день.
Камера наблюдения зафиксировала ДТП на Березняках
Расходы на работу и новое оборудование составили 58547 гривен. Именно такую сумму коммунальное предприятие будет просить суд взыскать с горе-водителя.
«По каждому факту вандализма, порчи, кражи коммунальной собственности проводится расследование на основании поданных в полицию заявлений. Стоимость ущерба в обязательном порядке возмещается с виновной стороны»,— объяснили в Центре организации дорожного движения.
Между тем во вторник, 25 января на украинские дороги выехали полицейские автомобили-«фантомы», которые будут фиксировать нарушение скоростей режима водителями.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»