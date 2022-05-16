С собой он привез больше тонны муки. История поляка Яцека Полевского, приехавшего в Бучу печь хлеб
“Больше всего нас поразила тогда пустота», — вспоминает Яцек Полевский, проведший неделю в освободившемся городе. jpg» alt=»С собой он привез больше тонны муки. История поляка Яцека Полевского, который приехал в Бучу печь хлеб» />
Фото из архива героя Хлеб у Яцека — душистый и очень вкусный! A A+ A++
“Когда я увидел зверства, которые происходили в Буче, подумал, что не могу стоять в стороне. Решил помогать украинцам, чем могу. Поэтому отправился с сыном и товарищем в помощь местному пекарю, нашедшему в интернете”, — говорит 49-летний Яцек Полевский из Познани.
Шесть лет назад он открыл там собственную пекарню. В ней готовит крафтовый хлеб, который называет “солдатским”.
На благотворительные взносы мужчина приобрел 500 килограммов муки. Во Львове докупил еще 600 кг. Потом часть отдали одному пекарю в Киеве, а с остальными приехали в Бучу. К тому моменту кафиры уже убрались отсюда.
В освобожденном от россиян городе поляки провели неделю. “Больше всего нас поразила тогда пустота, — вспоминает Яцек Полевский. — На улицах вообще не было людей, пробегали только одинокие коты или собаки…”
Помещение пекарни, в которую приехал поляк, уцелело. Однако россияне использовали его как командный пункт, потому после себя оставили много грязи. “Нам понадобилось два дня, чтобы все убрать и подготовить для выпечки хлеба”, — говорит поляк.
Команда ада ежедневно по 100 буханок для оставшихся в городе местных, а также для военных. Хлеб готовили на дровах. За водой ходили в специальный пункт. Однако на днях в пекарне появится и вода, и свет, ведь из заработанных на фандрейзинге денег Яцек Полевский приобрел электрогенератор и помпу. Обстрелы завода не прекращаются
В настоящее время мужчина находится уже в Польше, где продолжает помогать Украине, собирая благотворительные взносы на своей краундфандинговой платформе. Впрочем, планирует продолжить помощь по восстановлению хлебопекарства в Украине.
“Для украинцев сегодня очень важно возродить малый бизнес, — отмечает неравнодушный иностранец. — В ближайшее время хотим снова приехать в Украину. Это ищем пекаря в Харькове или Чернигове, которому намерены помочь”.
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