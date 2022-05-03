С сегодняшнего дня в столице начали прием документов в первый класс
Фото: Борис Корпусенко
Документы будут принимать до 31 мая.
С сегодняшнего дня, 2 мая, в столице начали прием документов в первый класс.
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В этом году зачисление в 1-е классы будет осуществляться на основании заявления одного из родителей будущих первоклассников, предоставленных собственноручно или сканированных копий или фотокопий, направленных нарочным, факсом, электронной почтой на адрес школы.
31 мая у родителей нет возможности получить медицинскую справку для своего ребенка, это не является основанием для отказа в зачислении. «При зачислении в учебное заведение приоритет будет предоставляться тем детям, которые проживают на территории обслуживания заведения, зареет строенным внутриперемещенным лицам, детям, чьи братья или сестры уже учатся в этой школе и детям работников этих учреждений. Мы надеемся, что 1 сентября поведем первоклашек в школу!» — сказал первый заместитель председателя КГГАНиколай Поворозник.
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Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»