С расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова требуют 28 млн рублей
С признанного виновным в расстреле сослуживцев рядового Рамиля Шамсутдинова требуют 28 миллионов рублей. В данную сумму оценена компенсация морального вреда, но подсудимый правомерность исков не признает.
Сумму компенсации озвучили во время заседания Второго Восточного окружного военного суда в Чите. Иски предъявили родные потерпевших. Самый большой из них на сумму в 8 миллионов рублей поступил от супруги погибшего капитана части Евсеева. Мать еще одной жертвы Шамсутдинова – старшего лейтенанта Пьянкова – требует 5 миллионов рублей. Иски остальных потерпевших – по 3 миллиона.
Напомним, что рядовой Шамсутдинов 25 октября прошлого года расстрелял 10 человек. В результате ЧП погибло 8 человек. Солдат утверждает, что ему не давали спать и постоянно унижали. В рамках рассмотрения уголовного дела условный срок по факту дедовщины также получил старослужащий Руслан Мухатов.