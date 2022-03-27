С понедельника в столице возобновляют образовательный процесс
Обучение будет проходить онлайн. Фото из открытых источников
Педагогические коллективы города готовы начать образовательный процесс в дистанционном режиме с 28 марта.
С понедельника заведения общего среднего, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования столицы возобновят обучение в.
«Мы принимали это решение, опираясь на мнение специалистов, в первую очередь психологов, поддерживающих возобновление учебного процесса,— рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский. — Цель дистанционного обучения во время войны — не только усвоение новых знаний, а психологическая поддержка, общение, переключение внимания детей. Преподаватели получили четкий сигнал — обучение в данных условиях должно быть без отрицательных оценок или объемных домашних заданий — оно должно стать помощью ребенку, а не очередным стрессом и волнениями. Сейчас не время фокусироваться только на изучении нового материала. Занятия должны быть ориентированными и на повторение — это будет эффективнее».
Также заместитель председателя КГГА напомнил, что город имеет достаточный опыт еще со времен карантинных ограничений и мощную базу для организации дистанционного обучения.
«Накануне педагогические коллективы уже начали учебные, психологические и развивающие консультации с детьми. Для этого директора учебных заведений получили четкую инструкцию, какие платформы можно использовать и какая цель привлечения учеников» — отметил Валентин Мондриевский.
Также работают заведения внешкольного образования столицы.
Для детей :
- Киевский Дворец детей на юношество
- Киевская Малая академия наук учащейся молодежи
- Киевский центр детско-юношеского туризма, краеведения и военно-патриотического воспитания
- Киевский государственный дом художественного и технического творчества
- Психологическая поддержка< /li>
- Центр творчества «Шевченковец»
- Центр внешкольной работы Святошинского района города Киева
- Детско-юношеский центр Дарницкого района г. Киева
< p>Для педагогов:
- Центр профессионального развития педагогических работников г. Киева
- Институт последипломного образования Киевского инвенсиктта имени Бориса Гринченко
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Департамент образования Киева рассказал о возможностях обучения для школьников. Учащиеся, вынужденные сменить место жительства, по заявлению одного из родителей могут быть переведены (зачислены) на экстернатную, семейную, дистанционную формы обучения или приобщиться к учебе в заведениях общего среднего образования по месту временного пребывания.
< strong>Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»