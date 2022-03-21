С понедельника между Дарницей и Святошином будут курсировать поезда: расписание magictr | 21.03.2022 | Новости | Комментариев нет Похожие записи Прокуратура Борисполя хочет забрать у митрополита Павла шесть гектаров земли (ФОТО) Комментариев нет | Дек 14, 2018 Военная прокуратура хочет засудить руководителя белоцерковского «военторга» за растрату свыше 1,3 миллиона гривен Комментариев нет | Май 31, 2018 На Киевщине с начала года накрыли 6 «конвертационных центров» с оборотом в миллиард Комментариев нет | Сен 12, 2017 На Киевщине дети учатся при рекордно низких температурах в классах Комментариев нет | Ноя 26, 2018 Об авторе magictr