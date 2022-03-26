С понедельника киевские ЦНАПы возобновляют работу
26.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
из-за войны войны ЦНАПы, расположенные в зоне боевых действий, в том числе и в столице, временно не работали.
С понедельника, 28 марта, возобновляют работу Центры предоставления административных услуг города Киева.
< p>ЦНАПы будут работать с 10:00 до 16:00. Будет производиться выдача уже готовых документов и предоставление консультаций по общим вопросам. услуг в Киеве можно получить по телефону. Телефоны call-центра ЦНАП: 044 202 60 38 и 044 202 60 39.
Ранее в Министерстве цифровой трансформации создали карту ЦНАПов, работающих во время военного положения. Она доступна по ссылке. На карте можно найти ближайший к вам открытый Центр, узнать график его работы и контактный номер.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»