С помощью Карты киевлянина можно оплатить жилищно-коммунальные услуги без комиссии
Более 700 тысяч семей уже пользуются Карточкой киевлянина. Фото: ЦКС
В Киеве свыше 1,2 млн лицевых счетов для оплаты жилищно-коммунальных услуг и более 700 тысяч семей уже пользуются Карточкой киевлянина, оплачивая потребленные услуги без комиссии.
Сделать оплату за жилищно-коммунальные услуги без комиссии можно с помощью карты киевлянина через личный кабинет на сайте «Центра коммунального сервиса» или через QR-код, напечатанный на каждом счете-сообщении.
Также рассчитаться за услуги можно через доступные платежные системы, в кассах банковских учреждений или электронных приложениях и т.д. Для оплаты необходимо выбрать соответствующую карточку из предложенного перечня.
Для оплаты жилищно-коммунальных услуг через личный кабинет ЦКС достаточно создать учетную запись, добавить объект и оплатить выбранным способом.
Для оплаты через QR-код нужно сканировать код со счета, перейти по ссылке, нажать «Оплатить», затем выбрать карту киевлянина и ввести номер телефона или электронную почту.
< >Рассчитаться без комиссии можно и за все услуги вместе, и за любую отдельно.
Карточка киевлянина—это именная многофункциональная электронная пластиковая карта, которая одновременно является платежной картой и материальным носителем персональных данных держателя карты. В частности, поддерживает приложения, связанные с предоставлением и учетом мер социальной поддержки и других информационных сервисов и услуг. «Карту киевлянина» могут получить все киевляне, зарегистрированные в Киеве, а также вынужденные переселенцы. Оформить ее можно в «Сбербанке» по ссылке.
Киевлянам, имеющим право на льготы, карта оформляется бесплатно. Киевлянам нельготных категорий, жителям других городов, которые официально трудоустроены в Киеве, карта оформляется согласно тарифам банка.
Напомним, тарифы на «коммуналку» до конца войны останутся неизменными.
К слову, до 5 мая у киевлян не принимают показания счетчиков воды, а показания электросчетчика нужно передать до 3 мая.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев »