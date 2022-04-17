С начала вторжения в Украину покинули более 4,8 млн человек,— ООН
17.04.2022 | Новости | Комментариев нет|
Часть украинских беженцев страны. Беженцев из Украины принимают в Германии, Франции, Италии, Чехии, Португалии и других странах ЕС, а также в Британии. По данным ООН, в РФ выехали более 484 тысяч украинцев. . Однако, насколько добровольным был выезд в эту страну ООН не фиксирует. Показательно, что 18—23 февраля в оккупированную часть Донецкой и Луганской областей переехали еще 105 тысяч человек.
Напомним, люди, которые покинули жилье и потеряли работу из-за активных боевых действий безопасные места, получать компенсации.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»