С начала войны враг разрушил более 100 зданий Киева
Разрушенный дом на Позняках, 25 февраля 2022. Фото: Борис Корпусенко
Кличко рассказал, как враг, прикрываясь «спецоперацией», уничтожал жилые кварталы.
Изначально войны в Украине, с 24 февраля, оккупанты десятки раз обстреливали столичные многоэтажки. Всего за время полномасштабного вторжения от рук врага пострадало более сотни столичных зданий.
«Более 100 зданий в Киеве— разрушены… Простые многоэтажки в спальных районах»,— отметил в своем последнем интервью, Дмитрий, столицы.
«Буквально неделю назад я был на Оболони после обстрелов многоэтажки. Никогда не думал, что бетон может гореть как свеча. К мне подошел мужчина лет 60-65 и сказал: вот видите эту дыру, это когда-то была моя квартира… Что мне сейчас делать, скажите, — спросил он у меня. Я предложил ему эвакуировать его, у нас есть штаб, в более безопасное место. Или уехать за границу.
Но он сказал: Виталий, я всю свою жизнь прожил в этом городе, мои друзья живут в этом городе. Мне осталось немного. У меня есть одна просьба — вы можете мне дать оружие. Я буду защищать свой город», — вспоминает Кличко.
И таких случаев, когда у людей забрали все, но они готовы бороться, — множество, говорит мэр. Вместо депрессии, мы видим только ненависть, желание отомстить, защитить свое, а также абсолютное отсутствие страха.
К месяцу войны «Вечерний Киев» публиковал обзор самых резонансных обстрелов столицы, о которых когда-нибудь будут писать в учебниках. /p>
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»