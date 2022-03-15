С начала войны в страны Европы эвакуировали более 6 тысяч киевлян из малозащищенных категорий
Городские власти организовали специальные эвакуационные рейсы. Фото со страницы Марины Хонды
Специальными эвакуационными рейсами, организованными городскими властями, совместно с «Укрзализныцей» и Центром взаимопомощи «Спасем Украину», из столицы в европейские страны эвакуировали более 6000 киевлян из малозащищенных Вчера очередной спецрейс эвакуировал в Польшу почти 500 человек, среди которых 121 ребенок с инвалидностью. «Всего же, всеми рейсами в европейские страны, на время боевых действий, отправились 1215 детей опекунами. Также этими рейсами выезжали дети-сироты и дети, лишенные попечительства из их числа, лица с инвалидностью, одинокие пожилые люди, многодетные семьи, воспитанники интернатных учреждений столицы», — сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.
, что внедрение усиленного комендантского часа делает невозможным осуществление таких эвакуационных мероприятий. Тем не менее, такие спецрейсы, по необходимости, будут продолжаться с 17 марта.
Через внедрение в Киеве комендантского часа с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта изменят график движения пассажирских поездов. Так, в период действия комендантского часа вход к вокзалам Киев-Пассажирский и Дарница, а также посадка на пассажирские поезда в Киеве будут разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, попавшим на вокзал заранее. >Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»