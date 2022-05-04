С начала войны в столице воздушная тревога продолжалась 355 часов
Многие киевлян скрываются в укрытиях. Фото: Борис Корпусенко
15 дней с 69-ти киевляне живут под звуки сирен.
Суммарное время воздушных тревог в Киеве— 355 часов. Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич. .
< «15 дней. 355 часов. 21300 минут. 1277880 секунд. Если посчитать, то это суммарное время воздушных тревог в Киеве»,— написал Оленич. Он также подчеркнул не забывать, что столица живет в условиях военного положения и продолжать работать.
Следить по объявлению воздушной тревоги можно в городском приложении Киев Цифровой. Он продолжает расширять свои функции и предоставлять киевлянам нужную и полезную информацию. Сейчас в нем можно найти также расписание эвакуационных рейсов и получить психологическую помощь.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»