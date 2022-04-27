С начала войны в столице сделали почти 23 тысячи прививок от COVID-19
Несмотря на то, что город живет в режиме военного положения, активно продолжается вакцинация от COVID-19. За время полномасштабного вторжения россиян — с 24 февраля в Киеве сделали почти 23 тысячи прививок. Из 23 тысяч первая прививка — около 13 тысяч, вторая прививка — около 3 5 тысячи.
Сделать прививку от COVID-19 можно в одном из 73 пунктов вакцинации.
«Призываю, по возможности сделать прививку чтобы уберечь себя от заболевания. Болезнь никуда не делась, хотя и на фоне войны может казаться, что ее больше нет. За время нового этапа войны в стационарах столичных больниц вылечили более 1700 жителей с диагнозом COVID-19. Цифры говорят сами по себе. Берегите свое здоровье и своих родных, вакцинируйтесь, а при первых проявлениях болезни — обращайтесь к семейному врачу», — подчеркнул первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Он напомнил, что сегодня для консультации у семейного врача декларация с ним необязательна.
В заведениях первичной медико-санитарной помощи и в консультативно-диагностических центрах горожане могут получить медицинскую помощь у семейных врачей и узкопрофильных специалистов, независимо от того подписана в вас декларация с врачом.
«В городе много внутренне перемещенных украинцев, нуждающихся в медицинской помощи, и наша задача ее вовремя и качественно предоставить»,— сказал Николай Поворозник.
Крым того, у столицы есть возможность для всех желающих киевлян приобрести основные навыки предоставления домедицинской помощи.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»