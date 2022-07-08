С начала войны в отечественных госзакупках принимали участие 83 российских и белорусских компании
Общая сумма заключенных с ними соглашений по результатам торгов составляет 65 миллионов гривен.
Фото: БЕБ A A+ A++
Событие: Более четырехсот государственных закупок с начала войны проведено в Украине российскими и белорусскими компаниями. Общая сумма заключенных с ними соглашений достигает 65 миллионов гривен. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.
Подробности и комментарии: Речь о компаниях, действующих в Украине, владельцы или руководители которых связаны с Россией или Белоруссией. Аналитики Бюро экономической безопасности насчитали таких 83. Например, одна из таких компаний заключила соглашение на поставку электрораспределительных кабелей, запасных частей к генераторам, двигателям, железнодорожному транспорту на сумму свыше 27,8 миллиона гривен, другая – предоставление услуг по доступу и поддержке облачной среды стоимостью 7,7 миллиона гривен.
«В связи с открытой вооруженной агрессией РФ против Украины актуально создание законодательных запретов по участию российского бизнеса в национальной экономике. Их деятельность в Украине потенциально несет угрозы экономической безопасности государства», – заявил директор БЭБ Вадим Мельник.
Следовательно, Бюро экономической безопасности инициировало перед правительством вопросы запрета компаниям, собственники или руководители которых связаны с РФ или Беларусью, принимать участие и поставлять услуги или товары для государственных учреждений. Также предлагается аннулировать заключенные договоры по уже проведенным процедурам закупок.
Между тем, по инициативе СБУ уже арестованы 2,1 миллиона гривен активов украинских компаний, принадлежащих российским «Газпрому», «Роснефти» и «Росатома»
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По материалам отечественной спецслужбы наложен арест на корпоративные права и недвижимое имущество 11 предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские государственные корпорации. «Нефтяная компания «Роснефть», «Росатом» и «ПАО «Газпром».
«В ходе оперативно-следственных действий установлено, что часть прибыли этих предприятий шла на подготовку и ведение агрессивной войны РФ против Украины, а также на финансирование деятельности диверсионно-разведывательных групп», – говорит спикер СБУ Артем Дехтяренко. – Примерная совокупная стоимость арестованных судом корпоративных прав превышает 2,1 млрд гривен. Также наложен арест на 46 объектов недвижимого имущества, находящихся в их собственности. Благодаря своевременному аресту этих активов удалось заблокировать попытки фактических собственников «переписать» их на подставных лиц, чтобы сохранить контроль над ними».
Сейчас спецслужба продолжает исследовать все обстоятельства деятельности этих предприятий в рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 113 и частью 1 статьи 437 Уголовного кодекса, предусматривающие ответственность за диверсию и планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны.