С начала войны в киевском Центре крови приняли более 3 тысяч доноров
25.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
Кровь можно сдать по двум адресам. Фото: Центр крови
С 24 февраля до 25 марта в Центре крови приняли 3022 донора.
Сдать кровь теперь можно на правом и левом берегу в подразделениях Центра крови по адресам:
- ул. Максима Берлинского, 12 (08:00 — 16:00) — заготовка донорской крови и компонентов крови: плазмы, тромбоцитов (правобережная часть города);
- ул. Петра Запорожца, 26, (08:00 — 16:00) — заготовка донорской крови (левобережная часть города).
Любые справки можно получить по телефонам: (093) 199-34 -16; (044) 453-73-55; (044) 468-27-80.
26 марта Киевский городской центр крови будет принимать доноров до 13:00. не будут принимать.
Как писал «Вечерний Киев», киевской больнице Охматдет нужны доноры крови. Наименьшие запасы крови первой и второй групп (резус отрицательный) и третьей (резус положительный).
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»