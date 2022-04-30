С начала войны в Киеве поженились 2360 пар

magictr | 30.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Сначались войны ;пар

Среди счастливых молодоженов есть ее столичные спасатели. Фото: ГСЧС в г. Киеве

За 65 дней полномасштабной войны в столице создали новую семью 2360 пар.

«Друзья, жизнь в столице продолжается, несмотря на войну. Искренне желаю молодоженам счастливой судьбы, благополучия и счастья! Мирное небо нам всем! Победим»,— прокомментировал на своей странице в Facebook первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

За 55 дней с начала широкомасштабного российского вторжения в столице заключили брак 1800 молодоженов.

Кстати, женщины и мужчины, которые несут службу, могут жениться даже дистанционно.< /p>

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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