С начала войны в Киеве поженились 2360 пар
30.04.2022 | Новости | Комментариев нет|
Среди счастливых молодоженов есть ее столичные спасатели. Фото: ГСЧС в г. Киеве
За 65 дней полномасштабной войны в столице создали новую семью 2360 пар.
«Друзья, жизнь в столице продолжается, несмотря на войну. Искренне желаю молодоженам счастливой судьбы, благополучия и счастья! Мирное небо нам всем! Победим»,— прокомментировал на своей странице в Facebook первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
За 55 дней с начала широкомасштабного российского вторжения в столице заключили брак 1800 молодоженов.
Кстати, женщины и мужчины, которые несут службу, могут жениться даже дистанционно.< /p>
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»