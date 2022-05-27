С начала войны погибли 29 750 кафиров и уничтожены более 8,5 тысяч единиц боевой техники врага
Из-за дефицита боеспособной техники в Украину отправляют устаревшие танки, изготовленные еще в СССР.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++
Событие: За минувшие сутки в Украине погибли 150 российских оккупантов и уничтожены 28 единиц боевой техники. Наибольшие потери враг понес на Авдеевском направлении. сообщает Генштаб ВСУ.
Детали и комментарии:По информации в Telegram украинского офицера Анатолия Штефана на Россию отправлен очередной «элитный» груз с пометкой «200». Это, в частности, командир батальона 7-й отдельной мотострелковой бригады 1 АК РОА Панасюра Андрей, майоры Реука Павел из адыгеи, Лисунов Андрей и Денисов Александр из брянской области, старший лейтенант, начальник топогеодезической службы Ташкинов Андрей из нефтекамска, летчик-штурмовик полковник Руднев Руслан из самарской области, капитан Килимов Муратбек из астрахани, лейтенант Игорь Трошин из 291-го полка, только в июле прошлого года окончил военное училище и получил офицерские погоны.
Бойцы оперативно-тактического командования «Восток» уничтожили на 87 рашистов, 5 боевых машин пехоты, 3 артиллерийские системы, 2 миномета, 3 автомобиля, по одному вертолету и беспилотнику.
Как сообщает оперативное командование «Юг», подразделениями ракетно-артиллерийского вооружения во взаимодействии с авиацией в сутки выполнено более 100 огневых задач, в результате которых обезврежены 35 рашистов. Кроме этого, защитники уничтожили четыре самоходных гаубицы «Мста-С», две боевые бронированные машины. Одну удалось захватить. Благодаря применению ПТРК «Скиф» («Стугна-П»), бойцы первой отдельной бригады специального назначения имени Богуна уничтожили самоходную артиллерийскую установку рашистов на максимальной дальности около 5 километров. А бойцы одной из бригад сбили. вражеский вертолет Ка-52 ракетой ПЗРК «Стингер».
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По информации Генштаба ВСУ, с начала войны в Украине погибли около 29 750 оккупантов и уничтожены более 8,5 тысяч боевой техники, в том числе, 1322 танка и 3246 боевых бронированных машин.
Из-за дефицита боеспособной техники россия отправляет в Украину устаревшие законсервированные советские танки Т-62, которым по 50 и более лет, сообщает британская разведка. Их опрокидывают на юг. Как отмечают эксперты, эти и боевые машины будут особенно уязвимы к противотанковому оружию.
«Россия не смогла правильно использовать свои элитные подразделения в Украине и понесла значительные потери», – констатируют в Минобороны Великобритании.