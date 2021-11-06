С начала войны на Донбассе погибли 400 киевлян, Марина Хонда
В столице почтили память погибших защитников. Фото: КГГА
Сегодня в Украине поздравляют защитников и защитниц, а также чтят память военных, которые боролись за независимость на востоке от 2014-го и погибли. Руководство Киева возложило цветы к городскому Мемориалу Героев-киевлян.
Сейчас, 14 октября, в День защитников и защитниц Украины руководство столицы почтило память о киевлянах-атовцах, погибших на передовой. Всего таких было около 400.
К мероприятию присоединились заместитель председателя КГГА Марина Хонда, заместитель Киевского городского головы-секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, руководство Печерской РГА, участники АТО/ООС, члены семей погибших. Они возложили цветы к Мемориалу Героев-киевлян.
Марина Хонда возложила цветы к Мемориалу
>
Участники мероприятия
«Сегодня в нас два больших праздника — Покрова и День защитников и защитниц Украины. Это день не только для поздравлений, но и для того, чтобы почтить память тех, кто положил свою жизнь за нашу независимость в войне на Донбассе. День, чтобы еще раз понять, что война не где-то там далеко, а здесь рядом с нами. Почти 32 тысячи киевлян прошли через АТО. 400 из них, к сожалению, погибли»,— с грустью вспомнила во время речи Марина Хонда.
Владимир Бондаренко почтил память киевлян-атовцев
При возложении цветов
В то же время она сказала о том, что теперь обязанность поддерживать их семьи, а также уважать живых защитников и защитников
Сегодня, 14 октября, Украина отмечает сразу три важных даты — День защитников и защитниц, Покрова и День Украинского казачества. Также 14 октября традиционно отмечают, как день создания Украинской повстанческой армии.
Государственным праздником и нерабочим днем День защитника Украины стал в 2015 году по инициативе пятого президента Украины. Этим же указом Президент упразднил День защитника Отечества, ранее отмечавшийся 23 февраля.
В спецпроекте до сегодняшней даты журналисты «Вечернего Киева» разговаривали с воевавшими на востоке ветерами, о военном опыте и о наибольшем опыте. событий на Донбассе в настоящее время. -2b0230a.jpg» alt=»С начала войны на Донбассе погибли 400 киевлян, — Марина Хонда» />
К чествованию памяти присоединились также семьи погибших
Елена ПЕТРИ /strong>, «Вечерний Киев»