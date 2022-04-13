С начала войны киевляне получили более 53 тысяч продуктовых наборов и горячих обедов
Городские власти обеспечивают необходимым тех, кто больше в этом нуждается. Фото: страница Николая Поворозника
С начала полномасштабного российского вторжения горожане получили около 53 тысяч продуктовых наборов первой необходимости и более 53,7 тысячи горячих обедов. Кроме того, около 39 тысяч киевлян получили социальные услуги, в том числе услуги обслуживания на дому.
В городе организован гуманитарный штаб для обеспечения Киева едой, товарами первой необходимости, медикаментами и т.д.
«Он накапливает резервы и обеспечивает медикаментами, продуктами и предметами первой необходимости прежде всего тех, кто больше всего этого нуждается — одиноких и людей пожилого возраста, лиц с инвалидностью, матерей с маленькими детьми», — рассказал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Сюда можно обратиться, если вы нуждаетесь в помощи или готовы ее оказывать. Гуманитарный штаб работает по следующим направлениям:
• Медикаменты и лекарства;
• Продукты питания;
• Предметы первой необходимости;
• Логистические услуги;
• Человеческие ресурсы (волонтеры
Карта Гуманитарных штабов
Гуманитарная работа становится важнейшим фактором для нормальной жизни украинцев во время войны. Об этом с психологами, работающими с пострадавшими в Киеве, говорила Марина Хонда, заместительница главы КГГА.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»