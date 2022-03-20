С начала полномасштабного вторжения в Киеве пострадало 922 человека, Николай Жирнов magictr | 20.03.2022 | Новости | Комментариев нет Похожие записи Синоптики Башкирии рассказали о погоде на ближайшие выходные Комментариев нет | Авг 22, 2021 ПЕРВЫЕ НА «ПЕРВОМ» КИЕВСКИЙ ТЕАТР ИМ. П. К. САКСАГАНСКОГО НА ТВ Комментариев нет | Мар 16, 2017 В Салават на «Дни высокой музыки» приехал Дмитрий Харатьян Комментариев нет | Авг 28, 2021 В Уфе будут ловить нетрезвых водителей Комментариев нет | Окт 1, 2021 Об авторе magictr