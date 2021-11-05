С начала года в Киеве зафиксировали более 20 тысяч случаев домашнего насилия
От побоев страдает каждая пятая женщина в мире. Фото: из открытых источников
Из-за жестокости в полицию обращаться женщины с детьми, а также мужчины.
Грустная статистика говорит о том, что от пинков и побоев в мире страдает каждая пятая женщина. Мириться с психологическими образами и унижением приходится каждой третьей. В Украине, в частности, в столице ситуация не лучшая.
С надеждой на спасение к правоохранителям и специальным службам с начала года обратилось более 17000 человек. В городской Центр гендерного равенства, противодействия и предотвращения насилия обратились 3517 пострадавших. Об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда.
Однако нужно учесть, что теперь пострадавшие все же более смело сообщают о жестокости, ведь постепенно меняется психология восприятия таких случаев.
«Согласно сводной статистике, за десять месяцев в Киеве зафиксировали 20568 обращений относительно домашнего и гендерно обусловленного насилия. За октябрь в полицию поступило 3087 обращений, а в Центр гендерного равенства — 257. Также с начала года услугами наших комнат кризисного реагирования воспользовались 186 человек (4 мужчины, 98 женщин и 98 женщин). В городском приюте за этот же период находились 38 человек», — отметила Марина Хонда.
Замглавы КГГА также напомнила, что сейчас город продолжает развитие сети заведений, задача которых помочь пострадавшим от домашнего насилия. В частности, идет ремонт еще одному городскому приюту для пострадавших от жестокости. Это заведение будет работать как структурное подразделение городского Центра гендерного равенства, противодействия и предотвращения насилия, а на его базе будет функционировать мобильная бригада помощи пострадавшим. Марина Хонда также призвала не молчать о случаях домашнего и гендерного обращения. помощью.
Раньше в столице заработал телефон доверия 15-00, открыли две кризисные комнаты, успешно работают два приюта и комнаты, «дружественная к опросу детей» на Дарнице.
Первую кризисную комнату открыли на правом берегу в мае, а вторую на левом — в ноябре. Чтобы уберечь от обидчиков, адреса комнат не разглашают. Попасть туда может каждый человек, вызвав полицию, обратившись лично в Киевский городской Центр гендерного равенства, предотвращение и противодействие насилию, или к социальным службам, которые подготовят направление.
Можно позвонить также на «горячую линию» 15-00 со стационарного телефона или 272-15-00 — с мобильного. Получить помощь можете также, написав на эл. адрес [email protected], или обратившись в Центр на ул. Ильенко, 20.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»