С «Мнением» в мир: выдающийся украинский дирижер празднует юбилей

magictr | 10.02.2022 | Исскуство | Комментариев нет

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Мнением в мир: выдающийся украинский дирижер празднует юбилей

Дирирует Евгений Савчук. Фото: Национальная хоровая капелла «МНЕНИЕ»

10 февраля исполняется 75 лет со дня рождения известного хорового дирижера, педагога, многолетнего руководителя Национальной хоровой капеллы «МНЕНИЕ» Евгению Герасимовичу Савчуку.

Художник является знаковой фигурой в истории современной украинской музыкальной культуры. За его огромный вклад в развитие украинского хорового искусства, Евгений Савчук отмечен высокими государственными и художественными наградами: Героя Украины, народного артиста, лауреата Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, профессора, академика Национальной академии искусств<<> class=»aligncenter» src=»/wp-content/uploads/2022/02/znbspdumkoju-unbspsvit-vidatnij-ukrayinskij-dirigent-svjatkuye-juvilej-83e7316.jpg» alt=»С&nbsp&" выдающийся украинский дирижер празднует юбилей» />

Евгений Савчук — корифей современного хорового искусства. Фото: Национальная хоровая капелла «МНЕНИЕ»

Родился Евгений Савчук в селе Брусница на Черневчине. С детства вместе со старшими сестрами пел в хоре и принимал активное участие в художественной самодеятельности, где на него обратили внимание опытные преподаватели и посоветовали продолжить обучение в Черновицком музыкальном училище на дирижерском факультете.

Впоследствии он вступает в Киевскую государственную консерваторию, где его наставником становится известный хоровой дирижер Олег Тимошенко. В годы обучения молодой хормейстер постоянно работает с самодеятельными коллективами, в частности с детскими хорами, с хорами ПТУ, различных институтов и организаций. Учась на младших курсах, работал помощником хормейстера в хоре при управлении общества «Трудовые резервы», который возглавлял его учитель в консерватории.

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Прославленный коллектив с большим успехом гастролирует в многих странах мира. Фото: Национальная хоровая капелла «МНЕНИЕ»

По воспоминаниям художника у него никогда не было сомнений в выборе профессии, главным двигателем он считает огромную любовь к своему делу, которое появилось еще в детские годы:

< i>«В меня сохранился снимок, на котором изображен наш сельский хор в деревне Брусница, где я родился, я, самый маленький, стою в самом центре, мне кирпич подставили, чтобы видно было. В Черновицком музыкальном училище я себя не думал в другой роли, хотя некоторые мне предлагали идти с дирижерского факультета специализироваться на вокальный. И в Киевской консерватории соблазняли, но хоровое пение, управление хором мне больше нравилось»,— вспоминает начало своего творческого путиЕвгений Савчук.

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Дирижер известен яркими интерпретациями произведений мирового и украинского музыкального наследия. Фото: Национальная хоровая капелла «МНЕНИЕ»

С 1978 года преподает в Национальной Музыкальной Академии Украины, является заведующим кафедрой «Хорового дирижирования» и возглавляет студенческий хор, передавая свой опыт молодым воспитанникам .

В течение 6 лет Евгений Савчук руководил хором Киевской хоровой мужской капеллы имени Ревуцкого, а с 1984 года является художественным руководителем Национальной заслуженной академической капеллы Украины «МНЕНИЕ».

С&MПо мнению искусствоведов, именно Евгений Савчук, возглавляя коллектив почти четыре десятилетия, своим неутомимым трудом поднял исполнительское мастерство капеллы до самого высокого уровня, не на словах, а на деле подтверждая флагманскую роль «МНЕНИЯ» для украинского хорового дела. Это признано не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

Хоровой капелле «МНЕНИЕ» под руководством Евгения Савчука стоячие аплодировали благодарные слушатели в самых престижных залах мира, а география выступлений коллектива охватывает чуть ли не полмира: США, Канада, Мексика, Франция, Испания, Португалия, Германия, Австрия, Италия , Дания, Люксембург и многие другие. f5f8a0e.jpg» alt=»З «Мнением» в мир: выдающийся украинский дирижер празднует юбилей» />

Капелла «МНЕНИЕ» во время выступления в Национальной филармонии. Фото: Национальная хоровая капелла «МНЕНИЕ»

«МНЕНИЕ», возглавляемая Евгением Савчуком, создает собственные высокопрофессиональные интерпретации произведений разных жанров, стилей и эпох. Музыка времен средневековья, барокко, классицизм, романтизм, полистилистичность XX столетия — безграничное творческое дарование выдающегося хормейстера не обходит ни одной из этих стилевых эпох.

Чрезвычайно важное место в есть выполнение украинского хорового наследия.

«Мы привыкли, что украинская музыка берет за душу и не сильно замечаем, что обладаем огромным музыкальным богатством»,— отметил Евгений Савчук в одном из интервью.

Помимо признанных шедевров национальной классики, здесь стоит упомянуть многочисленные премьерные исполнения произведений украинских современных композиторов: Леси Дичко, Мирослава Скорика, Леонида Грабовского, Евгения Станковича, Валентина Сильвестрова, Юрия Ланюка, Анны других.

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Концерт к 100-летию капеллы в 2019 году. Фото: Национальная хоровая капелла «МНЕНИЕ»

«Внимательный слушатель из первых же звуков узнает звучание „Мысли“, бережно культивированное Евгением Савчуком и обозначенное богатством тембровой палитры, культом щедрых голосов, стремлением творить „здесь и сейчас“, в тесном взаимодействии со слушателем. Упомянутые особенности, по-моему, можно считать второй уникальной и существенной чертой творческой фигуры Евгения Савчука», отмечает Юрий Чекан — искусствовед и профессор Национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского.

< Выдающийся хормейстер Евгений Савчук и «Мысль» с гордостью несут украинское хоровое искусство в широкий мир, выступая посланником от Украины в мире высокой художественной классики.

Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»

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