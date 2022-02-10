С «Мнением» в мир: выдающийся украинский дирижер празднует юбилей
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Дирирует Евгений Савчук. Фото: Национальная хоровая капелла «МНЕНИЕ»
10 февраля исполняется 75 лет со дня рождения известного хорового дирижера, педагога, многолетнего руководителя Национальной хоровой капеллы «МНЕНИЕ» Евгению Герасимовичу Савчуку.
Художник является знаковой фигурой в истории современной украинской музыкальной культуры. За его огромный вклад в развитие украинского хорового искусства, Евгений Савчук отмечен высокими государственными и художественными наградами: Героя Украины, народного артиста, лауреата Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, профессора, академика Национальной академии искусств<<> class=»aligncenter» src=»/wp-content/uploads/2022/02/znbspdumkoju-unbspsvit-vidatnij-ukrayinskij-dirigent-svjatkuye-juvilej-83e7316.jpg» alt=»С &" выдающийся украинский дирижер празднует юбилей» />
Евгений Савчук — корифей современного хорового искусства. Фото: Национальная хоровая капелла «МНЕНИЕ»
Родился Евгений Савчук в селе Брусница на Черневчине. С детства вместе со старшими сестрами пел в хоре и принимал активное участие в художественной самодеятельности, где на него обратили внимание опытные преподаватели и посоветовали продолжить обучение в Черновицком музыкальном училище на дирижерском факультете.
Впоследствии он вступает в Киевскую государственную консерваторию, где его наставником становится известный хоровой дирижер Олег Тимошенко. В годы обучения молодой хормейстер постоянно работает с самодеятельными коллективами, в частности с детскими хорами, с хорами ПТУ, различных институтов и организаций. Учась на младших курсах, работал помощником хормейстера в хоре при управлении общества «Трудовые резервы», который возглавлял его учитель в консерватории.
Прославленный коллектив с большим успехом гастролирует в многих странах мира. Фото: Национальная хоровая капелла «МНЕНИЕ»
По воспоминаниям художника у него никогда не было сомнений в выборе профессии, главным двигателем он считает огромную любовь к своему делу, которое появилось еще в детские годы:
< i>«В меня сохранился снимок, на котором изображен наш сельский хор в деревне Брусница, где я родился, я, самый маленький, стою в самом центре, мне кирпич подставили, чтобы видно было. В Черновицком музыкальном училище я себя не думал в другой роли, хотя некоторые мне предлагали идти с дирижерского факультета специализироваться на вокальный. И в Киевской консерватории соблазняли, но хоровое пение, управление хором мне больше нравилось»,— вспоминает начало своего творческого путиЕвгений Савчук.
Дирижер известен яркими интерпретациями произведений мирового и украинского музыкального наследия. Фото: Национальная хоровая капелла «МНЕНИЕ»
С 1978 года преподает в Национальной Музыкальной Академии Украины, является заведующим кафедрой «Хорового дирижирования» и возглавляет студенческий хор, передавая свой опыт молодым воспитанникам .
В течение 6 лет Евгений Савчук руководил хором Киевской хоровой мужской капеллы имени Ревуцкого, а с 1984 года является художественным руководителем Национальной заслуженной академической капеллы Украины «МНЕНИЕ».
По мнению искусствоведов, именно Евгений Савчук, возглавляя коллектив почти четыре десятилетия, своим неутомимым трудом поднял исполнительское мастерство капеллы до самого высокого уровня, не на словах, а на деле подтверждая флагманскую роль «МНЕНИЯ» для украинского хорового дела. Это признано не только в Украине, но и далеко за ее пределами.
Хоровой капелле «МНЕНИЕ» под руководством Евгения Савчука стоячие аплодировали благодарные слушатели в самых престижных залах мира, а география выступлений коллектива охватывает чуть ли не полмира: США, Канада, Мексика, Франция, Испания, Португалия, Германия, Австрия, Италия , Дания, Люксембург и многие другие. f5f8a0e.jpg» alt=»З «Мнением» в мир: выдающийся украинский дирижер празднует юбилей» />
Капелла «МНЕНИЕ» во время выступления в Национальной филармонии. Фото: Национальная хоровая капелла «МНЕНИЕ»
«МНЕНИЕ», возглавляемая Евгением Савчуком, создает собственные высокопрофессиональные интерпретации произведений разных жанров, стилей и эпох. Музыка времен средневековья, барокко, классицизм, романтизм, полистилистичность XX столетия — безграничное творческое дарование выдающегося хормейстера не обходит ни одной из этих стилевых эпох.
Чрезвычайно важное место в есть выполнение украинского хорового наследия.
«Мы привыкли, что украинская музыка берет за душу и не сильно замечаем, что обладаем огромным музыкальным богатством»,— отметил Евгений Савчук в одном из интервью.
Помимо признанных шедевров национальной классики, здесь стоит упомянуть многочисленные премьерные исполнения произведений украинских современных композиторов: Леси Дичко, Мирослава Скорика, Леонида Грабовского, Евгения Станковича, Валентина Сильвестрова, Юрия Ланюка, Анны других.
Концерт к 100-летию капеллы в 2019 году. Фото: Национальная хоровая капелла «МНЕНИЕ»
«Внимательный слушатель из первых же звуков узнает звучание „Мысли“, бережно культивированное Евгением Савчуком и обозначенное богатством тембровой палитры, культом щедрых голосов, стремлением творить „здесь и сейчас“, в тесном взаимодействии со слушателем. Упомянутые особенности, по-моему, можно считать второй уникальной и существенной чертой творческой фигуры Евгения Савчука», отмечает Юрий Чекан — искусствовед и профессор Национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского.
< Выдающийся хормейстер Евгений Савчук и «Мысль» с гордостью несут украинское хоровое искусство в широкий мир, выступая посланником от Украины в мире высокой художественной классики.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»