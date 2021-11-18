С мира по нити: в Киеве собирают средства на самый дорогой укол для трехлетней девочки
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Марианни Михайловой диагностировали спинально-мышечную атрофию
Ребенка может спасти один укол, который стоит около 6 миллионов гривен.
Трехлетней девочке из Киева Марианне Михайлова нужен самый дорогой укол в мире. У нее обнаружили редкий генетический недуг — спинально-мышечную атрофию (СМА). Стоимость лекарств — около 60 млн грн или 2,3 млн долларов. Отец Марианны — Артур Михайлов — работает слесарем Киевского метрополитена. Самостоятельно семья не в силах оплатить лечение, поэтому сейчас к сбору средств просят приобщиться всех неравнодушных.
Артур рассказывает, что первые признаки болезни у дочери заметили, когда Марианни исполнился год — ребенок всегда падал и не имел опоры. Родители возили ее по государственным и частным клиникам, однако медики никак не могли установить диагноз. И только, когда Марианни было уже два, врачи таки определились с окончательными выводами и диагностировали девочке редкое заболевание СМА — спинально-мышечную атрофию первого типа.
Марианна Михайлова с родителями
Девочку спасет укол за 2,3 млн долл.
Через два с половиной месяца после заключения медиков, Марианна получила первую дозу препарата «Spinraza» — первое лекарство против СМА. Эти лекарства не могут поставить ребенка на ноги, но помогают вырабатывать нужный белок. К слову, указанный препарат необходимо употреблять регулярно. Только за первый год лечения пациенту должны сделать шесть уколов, а в течение жизни — по четыре года.
Сегодня есть только один способ спасти жизнь трехлетней Марианны – сделать укол препаратом Zolgensma. Но, к сожалению, лекарства настолько дорогие, что даже вошли в книгу рекордов Гиннеса, как самые дорогие медикаменты в мире — их стоимость 2,3 миллиона долларов.
Но даже такие большие деньги в Украине неоднократно успешно собирали. Зимой этого 8-месячной Марии Сахно из Херсонщины совместными усилиями приобрели нужный укол.
А в начале ноября сбор средств закрыли для годовалой львовянки Виктории Полюги. Средства удалось собрать в том числе и потому, что вокруг проблемы семьи объединились все: от гигантов бизнеса до рядовых жителей, жертвовавших средствами на кофе или свой однодневный заработок.
Собрать средства Марианне нужно как можно быстрее. Сложилась такая ситуация, что девочки довольно поздно поставили диагноз, а укол предусматривает определенные весовые ограничения. Он разрешен детям, вес которых менее 21 кг. Сейчас собрали только 9% от всей суммы.
СМА — это редкий генетический недуг
В настоящее время для лечения собрали только 9% от нужной суммы
Ниже публикуем реквизиты для перечисления средств
- СберБанк:
- ПриватБанк:
- Monobank:
- Благотворительный фонд «Марианна»
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5167 8030 6986 5884
Михайлов Артур Викторович
4149 4991 1612 5210
4441 1144 2430 9258
Михайлова Татьяна Вяче славная
26000020117590 RU233052990000026000020117590 МФО 305 299 3179317128 ЭГРПОУ
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»