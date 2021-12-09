С летним бассейном и современными горками: Кличко показал обновленный детский сад
Бассейн в садике № 661. Фото: Кирилл Фесик
Это уже третий садик, который открыли в столице этого года.
< >В 2018 году детский сад № 661, что на Оболони, закрыли на капитальный ремонт из-за ненадлежащих условий для обучения детей: лущеные стены, разрисованные шины на площадке и ржавые ворота вокруг здания.
За эти три года зданий , заменили окна, отремонтировали кровлю Для садика закупили современную мебель, технологическое, игровое, спортивное оборудование и установили пожарную сигнализацию. А во дворе детского заведения построили летний бассейн, стадион со искусственным покрытием, установили новые игровые площадки и теневые навесы.
Летом этого года садик на 250 человек открыли. Сейчас там работают четырнадцать групп, три из которых — для детей с задержкой психологического развития.
До реконструкции сада № 661 и после. Коллаж: Даша Гришина
Посетить обновленный сад сегодня приехал имэр Киева Виталий Кличко.
«Столичная власть продолжает вкладывать средства в самое ценное — в образование и воспитание наших детей. И сегодня презентуем уже третий за этот год новый детский сад в столице. Всего в течение нескольких последних лет мы построили или полностью реконструировали 35 дошкольных заведений»,— подчеркнул глава столицы.
Отметим, что за последние последние годы финансирование сферы образования в Киеве увеличили с 5 млрд грн до<более 2 /p>
Современные горки в садике. Фото: Кирилл Фесик. alt=»С летним бассейном и современными горками: Кличко показал обновленный детский сад» />
Спортзал в садике. Фото: Кирилл Фесик . no» frameborder=»0″ allowfullscreen=»true» allow=»autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share»>
Еще два новых детских сада в этом году открыли на Троещине и в Дарницком районе. К концу этого года планируется открытие сада в Святошинском районе.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»