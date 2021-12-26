С января работодателей будут штрафовать за указание в вакансиях пола
В Украине запрещена дискриминация в рекламе вакансий. Фото из открытых источников
С 8 января 2022 года начинают действовать изменения в законодательство о рекламе, по которым работодателей будут штрафовать за то, что указывают в объявлениях о работе желаемый пол потенциального работника.
За нарушение требований закона «О внесении изменений в Закон Украины „О рекламе“ о противодействии дискриминации по признаку пола», т.е. если компания отмечает, что на определенную должность ей нужны только мужчина или только женщина, придется уплатить в госбюджет штраф в 10-кратном размере минимальной зарплаты, установленной законом на момент совершения нарушения. По состоянию на декабрь минимальная зарплата в Украине составляет 6500 грн, так что штрафы пока будут составлять 65 000 грн. В Украине уже давно запрещена дискриминация в рекламе вакансий по признакам , цвета кожи, политических и религиозных убеждений, возраста и т.д.
Однако раньше это требование никто не проверял и не было порядка уплаты штрафа. С января в силу входят изменения в этот закон, а Минэкономики разработало порядок уплаты.
На сайте поиска работы Work.ua появилось разъяснение как само будут штрафовать:< /p>
- Гоструда составляет распорядительный документ о штрафе на основании акта проверки— по результатам рассмотрения дела, исследования материалов и выявления оснований для штрафа.
- Работодатель платит штраф в государственный бюджет по месту государственной регистрации юрлица или ФЛП.
- Уплатить штраф нужно будет в течение 15 дней с получения распорядительного документа Гоструда.
- Если не оплатить штраф и не обжаловать распорядительный документ, штраф взыскат через суд.
Минэкономики планирует, что порядок уплаты штрафов начнет действовать с 8 января 2022 года.
Наибольшим спросом у столичных работодателей пользуются слесари, электромонтеры, электрогазосварщики, маляры; учителя, воспитатели, инженеры, врачи; продавцы, повара, охранники; медсестры, электромеханики, электричества, фармацевты; водители, трактористы, токари, фрезеровщики; уборщики, грузчики.
Вместе с тем, наибольшая нехватка вакансий наблюдается для бухгалтеров, руководителей предприятий, менеджеров, начальников отделов, заместителей директоров, экономистов, администраторов.
Оксана КОШЕВА