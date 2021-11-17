С Гостиного двора на Подоле хотят сделать общественное пространство
К разработке концепции развития сооружения присоединятся эксперты из разных сфер. Фото: «Вечерний Киев»
Каким именно станет Гостиный двор решат на проектном семинаре с участием историков, урбанистов и архитекторов.
Начался масштабный проект восстановления Гостиного двора — сооружения, построенного в 1809 году на площади. В Министерстве культуры и информационной политики Украины сообщают, что историческое место отреставрируют с учетом потребностей современных горожан.
Да, реставраторы, архитекторы, урбанисты, историки, культурные менеджеры, общественность, а также представители государственной и проектном семинаре «Гостиный двор: Фокус внимания — видение», чтобы разработать пошаговую Дорожную карту реставрации и развития Гостиного двора в Киеве.
Пока для подготовки к семинару специалисты общественной организации «Урбанина» исследуют Контрактовую площадь, анализируют транспортные и человеческие потоки, типовые маршруты и т.п. Также проведут опрос киевлян и жителей Подола по поводу их видения судьбы Гостиного двора. Кроме того, продолжается разработка проекта противоаварийных работ здания.
Напомним, что Фонд Госимущества передал Гостиный двор в сферу управления Министерства культуры и информационной политики на основании решения правительства от 19 мая. Этому предшествовала многолетняя судебная волокита.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»