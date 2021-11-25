С 1 декабря в Украине на 102 гривны вырастет прожиточный минимум: киевляне будут получать больше
Максимальный размер выплат— почти 10 тысяч гривен
Сегодня прожиточный минимум на граждан 2379 грн, а с 1 декабря вырастет до 2481 грн.
Из-за роста прожиточного минимума увеличится и уровень выплаты по безработице. Те, кто получает максимальную помощь по безработице, размер которой не может превышать четыре прожиточных минимума (сейчас — 9516 грн), с 1 декабря будут получать больше — 9924 гривен за месяц. Что касается размера минимальной помощи по безработице, то он остается без изменений. На период карантина Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы увеличил минимальный размер пособия по безработице с 650 до 1000 гривен.
«Минимальный размер пособия по безработице устанавливается для застрахованных лиц, признанных в установленном порядке безработными, которые в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации, по данным Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования имеют страховой стаж менее шести месяцев»,— объяснили в Киевском городском центре занятости.
Размер пособия по безработице зависит от страхового стажа:
- до двух лет — 50%,
- от двух до шести лет — 55%,
- от шести до 10 годов— 60%,
- более 10 лет — 70%.
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Помощь по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработица в процентах к определенному размеру: первые 90 календарных дней — 100%, в течение следующих 90 календарных дней — 80%; в дальнейшем— 70%.
По данным Киевского городского центра занятости, по состоянию на 22 ноября 2021 года пособие по безработице в столице получали 9,4 тысячи безработных, среди них , в размере 1000 гривен — почти одна тысяча безработных, а максимальную помощь по безработице — 3,5 тысячи человек (38 процентов всех безработных). Средний размер пособия по безработице в Киеве составляет 5862 гривны.
Раньше в центре занятости назвали три самые оплачиваемые вакансии столицы.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»