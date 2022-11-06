Румыния опровергла заявление Путина о том, что у Бухареста есть территориальные претензии к Украине.
В Польше также отреагировали на слова кремлевского диктатора.
Фото из сообщений Посольства Румынии в Украине в Facebook A A+ A++
Событие: МИД Румынии опровергло заявление российского президента Владимира Путина о «территориальных претензиях» Бухареста к Украине.
Детали и комментарии: «Министерство иностранных дел Румынии исключает утверждения, высказанные Президентом Российской Федерации в речи по случаю Дня народного единства, которые ошибочно наводят на мысль о территориальных претензиях Румынии к Украине», — говорится в заявлении ведомства. В МИД Румынии также подчеркнули, что захватническая война против Украины, развязанная Россией 24 февраля, является «серьезным и грубым нарушением» принципов международного права, в частности, суверенитета и территориальной целостности Украины. «В этом контексте Румыния подтверждает свою жесткую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», — подчеркнул МИД страны. Напомним, 4 ноября Путин обвинил Польшу, Румынию и Венгрию в стремлении «вернуть территории Украины, которые после Второй мировой войны отобрал у них Сталин».
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На заявление Путина отреагировал и спикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, пишет gordonua.com. В комментарии изданию PAP он назвал слова президента России «оторванными от реальности инсинуациями», цель которых — представить Польшу агрессивной страной, которая представляет угрозу западной части Украины. Жарин подчеркнул: если посмотреть шире, то очевидно, кто есть. поджигателем войны и создает угрозу безопасности в Центральной Европе. В Twitter Жарин добавил: «Деды из бункера» снова взяли слово. Путин несет чушь о нападении Польши на Украину. Медведев следует его примеру, заявляя, что Россия ведет войну с сатаной. Это безумие…».