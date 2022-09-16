Рычаг давления от путина: глава кремля заявил, что хочет изменить условия зерновой сделки
Президент РФ утверждает, что почти все суда с украинским продовольствием направляются не в беднейшие страны, а в страны Европейского Союза.
“ Может, стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и другой продовольствия по этому маршруту”, — заявил путин. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился с претензиями президента РФ по экспорту украинского зерна и даже захотел возобновить поставки российского зерна.
— Заявления Владимира Путина — это очередная ложь и манипуляция, — говорит Игорь Петренко, директор департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований. — За время реализации зерновой экспортной инициативы по украинским морским портам отправлено в Азию 54 судна на 1,044 миллиона тонн агропродукции, в Африку — 16 судов на 0,469 миллиона тонн, в Европу — 32 судна на 0,853 миллиона тонн. При этом значительная часть экспортируемого в Европу объема затем реэкспортируется в страны Африки и Азии, поскольку Европа преимущественно является транзитным направлением для украинского зерна. В частности, в Ливию — 16,5 тысяч тонн, Египта — почти 200 тысяч тонн, Алжир — 45 тысяч тонн, Кении — 50 тысяч тонн, Судана — 120 тысяч тонн, Джибути — 25 тысяч тонн, Сомали — 30 тысяч тонн.
— Чем обусловлены такие заявления путина и сможет ли москва помешать реализации зерновой сделки?
— Это попытка заложить основы для наступления на продовольственную сохранность мира. Путин делает такие заявления, прекрасно понимая, что зерновое соглашение — это внешнеполитическая победа Украины. А также валютные поступления в Украину. Президент России, осознавая провалы на фронте, пытается использовать новые рычаги давления. Однако не думаю, что ему это удастся.
— Сколько еще зерна может экспортировать Украина?
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— Урожай зерновых ожидается на уровне 65 миллионов тонн, плюс у нас еще есть 20 миллионов тонн прошлого урожая. То есть у Украины большой потенциал. С 1 июля начался новый маркетинговый год и были заключены новые договоры об экспорте зерна на 2022 год. 2023 год. Потребность в украинской агропродукции в странах Африки и Азии значительна.
Зерновая экспортная инициатива играет крайне важную роль как для Украины, так и для мира. Во-первых, благодаря ей произошла стабилизация мирового рынка, удалось избежать критического дефицита. Кроме того, мы минимизируем риски увеличения миграционных потоков в ЕС. Во-вторых, для нас это налоговые поступления, рабочие места в портовой, аграрной и связанных отраслях, а также это средства аграриям для посевной кампании в следующем году.
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