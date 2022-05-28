РПЦ отреагировала на решение УПЦ МП о «независимости и самостоятельности»
В Москве нашли виновных в расколе Церкви.
Фото news.church.ua A A+ A++
Событие: Глава Синодального отдела взаимоотношений Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил журналистам, что от УПЦ (МП) в адрес РПЦ не поступало никаких обращений об обособлении, говорится на сайте «Патриархия.ru».
Детали и комментарии: «Поэтому мы не можем реагировать на информацию, получаемую из прессы и из интернета», — отметил Легойда, пишет glavcom.ua. «Мы молимся о сохранении единства Русской православной церкви. Молимся о скорейшем наступлении мира и о прекращении кровопролития», — добавил он.
В то же время, первый заместитель председателя Синодального отдела РПЦ Александр Щипков заявил, что решение Собора УПЦ (МП) о «полной независимости» ведет эту церковь к расколу. По его словам, процесс отделения от РПЦ якобы инициирован Госдепартаментом США, отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
Напомним, 27 мая Собор УПЦ (МП) принял дополнения и изменения в устав об управлении Церковью, свидетельствующие о ее «полной самостоятельности и независимости» от РПЦ, сообщается на сайте этой религиозной организации, которую во время войны обвиняют в коллаборантстве. < /p> Читайте также: Как быстро закончить войну? У Италии есть план, но он далеко несовершенен
Священник Андрей Пинчук заявил, что из устава УПЦ убрано все, что связывает УПЦ с МП. «Несмотря на огромное давление промосковских сил, УПЦ заявила о своей независимости. Варка мира будет происходить в Киеве. Отныне — самостоятельное избрание Предстоятеля. Отныне — самостоятельное образование приходов в диаспоре. Поминовение патриарха кирилла в церквях УПЦ прекращается. его высказываний по поводу войны. Если бы не Онуфрий, то московиты продавили бы свою повестку дня, и УПЦ продолжила бы свое вечное целование в засос с белокукольным московским чертом», — написал он в Facebook.
Заместитель председателя Управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Заря говорит, что итоги «Собора УПЦ» можно кратко оценить словами: из большого облака — дождь. «Зачистка устава» — это тоже самое, что отсутствие слов «Московский Патриархат» в официальном названии: попытка скрыть то, что «УПЦ» остается в юрисдикции Московского Патриархата. Слова о «независимости и самостоятельности» — изобретение еще в 1990 (!) году для прикрытия зависимости и несамостоятельности. Есть автокефалия и автономия. Собор ни слова не сказал об автокефалии — даже о теоретическом желании ее достижения. Что означает «независимость и самостоятельность 2.0″? Новый интерфейс старой программы?» — отрегировал в Facebook Евстратий Заря. По его словам, будут ли в дальнейшем поминать имя московского патриарха, возможно, будет видно из изменений в уставе. «Но, судя по формулировкам постановлений, митрополит Онуфрий будет поминать, а это означает дальнейшую зависимость от Кирилла всей Митрополии», — заметил он.
Общественный деятель, юрист-международник Андрей Смолий считает: все, что сегодня происходит с «выходом МП из РПЦ» — это информационная и политическая операция. «Цель одна — отбелить московских попов, посеять раздор и в очередной раз обмануть людей. Если вчитываться в принятые решения на «соборе», то там нет никаких реальных действий. Зато сплошная бутафория и ложь. Первое. Так называемый «собор» не объявил об автокефалии или автономии.То, что называется «независимостью», — фикция. Второе. Никто не осудил кириллу-гундяева. Они только «выразили несогласие». Третье. Опять целый ряд обвинений против единой канонической православной церкви» ПЦУ. посеять раздор и в очередной раз подыграть кремлю.И последнее.Единственная причина этого шабаша – остановить массовый переход к ПЦУ.Только за 25 дней мая – почти 200 переходов. -МП-клики они готовы делать заявления и делать вот такие якобы «действия». Реально ситуация значительно другая. То, что мы наблюдаем, — это спланированный вброс и отбеливание тех, кто 31 год работал на русский мир», — dash; отреагировал в Facebook Андрей Смолий.