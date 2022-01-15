«Розы» расцвели в киевском ботсаду

magictr | 15.01.2022 | Новости | Комментариев нет

«Розные деревья» расцвели в киевском </p> <p>Белоснежная азалия индийская. Фото: Ботсад Гришка </p> <p>Массово цветы распустятся через две-три недели.</p> <p>У многих киевлян есть традиция в феврале посещать оранжерейный комплекс ботанического сада имени Гришко. В это время наступает сезон цветения азалий и камелий.</p> <p>Азалии принадлежит к «рододендронам». Название вида «рододендрон» в переводе с греческого: rhodon — «роза», dendron — «дерево».</p> <p>Об Амуре и камелии рассказывает <strong>Жанна Ярославская, старший научный сотрудник отдела тропических растений.</strong ></p> <p> <iframe src=

В экспозиции представлено 30 сортов азалии и 15 сортов камелии. В целом коллекция азалий и камелий НБС им. Н. Н. Гришко по количеству видов и сортов занимает одно из ведущих мест в Европе. Основу составляют сорта азалии индийской, аналогов которой в таком количестве и качестве нет в других ботанических садах Украины.

Азалии довольно капризны. Происходят предки этих растений с подножия Гималаев, а, соответственно, привыкли к прохладе, кислым почвам и мягкой талой воде из ледников.

В Украине почвы карбонатные, с большим содержанием кальция, а вода часто жесткая, поэтому за границами оранжерей им выжить крайне тяжело. В ботсаду воду для полива цветов не просто отстаивают, а специально готовят, деминерализуя, а затем обогащая питательными веществами. Оранжерейный комплекс работает с 10.00 до 16.00, выходные — понедельник-вторник Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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