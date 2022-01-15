«Розы» расцвели в киевском ботсаду
В экспозиции представлено 30 сортов азалии и 15 сортов камелии. В целом коллекция азалий и камелий НБС им. Н. Н. Гришко по количеству видов и сортов занимает одно из ведущих мест в Европе. Основу составляют сорта азалии индийской, аналогов которой в таком количестве и качестве нет в других ботанических садах Украины.
Азалии довольно капризны. Происходят предки этих растений с подножия Гималаев, а, соответственно, привыкли к прохладе, кислым почвам и мягкой талой воде из ледников.
В Украине почвы карбонатные, с большим содержанием кальция, а вода часто жесткая, поэтому за границами оранжерей им выжить крайне тяжело. В ботсаду воду для полива цветов не просто отстаивают, а специально готовят, деминерализуя, а затем обогащая питательными веществами. Оранжерейный комплекс работает с 10.00 до 16.00, выходные — понедельник-вторник Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»